«قلب ساراييفو» للسينمائي الألماني فيم فيندرز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 04:00 مساء
تسلّم السينمائي الألماني فيم فيندرز «قلب ساراييفو الفخري»، من مهرجان الفيلم في العاصمة البوسنية (أ ف ب)

 تقديرًا «للإسهامات القيّمة» في الفن السابع، منح مهرجان الفيلم في العاصمة البوسنية جائزة «قلب ساراييفو الفخري»، الخاصة، للسينمائي الألماني فيم فيندرز.

ومُنح المخرج الألماني المخضرم هذا التكريم، خلال حفل افتتاح المهرجان المنعقد بين 13 و20 أغسطس بحضور الجمهور، بعد نسخة افتراضية سنة 2020 بسبب الوباء، حسب «فرانس برس».

وقال مدير المهرجان ميرساد بوريفاترا خلال تسليم الجائزة: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكرّم إحدى الشخصيات المحورية في صناعة السينما العالمية».

وسبق للمخرج الحائز جائزة السعفة الذهبية في كان سنة 1994 عن فيلم «باريس، تكساس» أن قدّم في مهرجان ساراييفو وثائقيًا عن الراقصة الألمانية بينا باوش سنة 2011. وهو عاد إلى المهرجان بعد 10 سنوات مرتديًا قميصًا رمادي اللون عليه رسم «قلب»، وهو رمز المهرجان.

كنت هنا قبل 10 سنوات
قال السينمائي الذي يحتفي السبت بعيد ميلاده السادس والسبعين: «كنت هنا قبل 10 سنوات في العام 2011 مرتديًا هذا القميص بفخر. والآن أذهب ومعي قلب حقيقي، على أمل العودة في 2031».

وسيتسنّى للجمهور مشاهدة مجموعة من أفلام المخرج في هذه الدورة من المهرجان، أبرزها نسخة مرمّمة من «ذي مليون دولار هوتل» الحائز جائزة الدبّ الفضي في مهرجان برلين السينمائي سنة 2000.

ويعدّ مهرجان ساراييفو السينمائي الذي بدأ كـ«عمل مقاومة» فيما كانت العاصمة البوسنية تحت الحصار خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، من أبرز الفعاليات السينمائية في جنوب شرق أوروبا.

وهو يركّز خصوصًا على الترويج لأفلام منتجة في المنطقة. وعلى مرّ السنوات، استطاع جذب نجوم أبرزهم روبرت دي نيرو وأنجيلينا جولي وبراد بيت، فضلا عن إيزابيل أوبير وأليخادرو غونزاليس إينياريتو. وتتنافس هذه السنة عشرة أعمال طويلة على جائزة أفضل فيلم فيه.

وأُطلق المهرجان بعرض آخر أفلام المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الحائز أوسكار بعنوان «نوت سو فرندلي نايبرهود آفير» في حوالي 15 سينما بالتزامن، من بينها شاشات في الهواء الطلق.

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