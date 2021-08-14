«إيزيس الدولي» يكرم نجمات أثرين الحركة المسرحية

يكرم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مصر، في دورته التأسيسية، من 15 وحتى 21 سبتمبر، عددًا من الشخصيات النسائية التي أثرت الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي.

وقالت الممثلة والمخرجة، عبير لطفى، رئيسة المهرجان إن هذه الدورة مهداة لاسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، كما يكرم المهرجان اسم الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار باعتبارها من أهم النجمات اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا على خشبة المسرح، والمخرجة والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر مؤسسة مسرح المدينة ود. هدى وصفى مؤسسة والرئيس الأسبق لمركز الهناجر للفنون، والمخرجة عفت يحيى مؤسسة فرقة القافلة للمسرح المستقل، وأستاذة الإلقاء والممثلة القديرة نجاة علي، واسم الملحنة والمخرجة الراحلة إيمان صلاح الدين.

وأكدت أن هذه الدورة التأسيسية تحمل اسم فتحية العسال لأنها تعتبر الملهمة لفكرة المهرجان، ولو كانت بيننا الآن بالتأكيد كانت ستساند فكرة مهرجان من هذا النوع لاهتمامها بالقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا المرأة بشكل خاص في مؤلفاتها وأعمالها الأدبية ومنها «هي والمستحيل» و«سجن النساء» و«نساء بلا أقنعة» و«ليلة الحنة» وغيرها، وأقل تكريم لها هو أن تحمل هذه الدورة اسمها.

شويكار والمسرح

قالت المخرجة عبير علي مديرة المهرجان إن علاقة الفنانة الكبيرة شويكار بالمسرح بدأت بمسرحية «السكرتير الفني» وجمعتها أيضًا بالفنان الراحل فؤاد المهندس شريك النجاح على خشبة المسرح والذى قدمت معه كل أعمالها المسرحية تقريبًا وأعادت المسرح الكوميدي للساحة بقوة في ذلك الوقت ومن بينها «أنا هو وهي» و«سيدتي الجميلة» و«أنا فين وأنت فين» و«إنها حقا عائلة محترمة» و«حواء الساعة ١٢»، وتجولت بعروضها مع فرقة مسرح التليفزيون في أغلب محافظات مصر ومنها الصعيد.

وأشارت إلى أن الفنانة الكبيرة نضال الأشقر ممثلة ومخرجة وكاتبة مسرحية لبنانية أسست مسرح المدينة في 1994 ليكون منصة حرة منفتحة على العالم العربي والغربي ولاتزال أبواب المسرح مفتوحة حتى الآن على الرغم من الظروف القاسية التي يمر بها لبنان حاليًا، وحازت على أرفع الجوائز والأوسمة ومنها وسام الاستحقاق ووسام الأرز الوطني اللبناني إضافة إلى وسام الآداب والفنون برتبة فارس من فرنسا.

وقالت الكاتبة رشا عبدالمنعم مديرة المهرجان عن د. هدى وصفى أستاذة الأدب الفرنسي إنها من أهم الشخصيات التي أثرت في الحركة المسرحية سواء بكتاباتها أو المناصب التي تولتها ومنها مدير المسرح القومي ومدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في العام 1990، ولكن المرحلة الأهم هي توليها لإدارة مركز الهناجر للفنون منذ بداية تأسيسه ولأكثر من 20 عامًا قدمت فيهم مجموعة من التجارب المسرحية المتميزة واستضافت أهم صناع المسرح في العالم، وساندت تيار المسرح المصري المستقل ودعمت تجاربه.

المسرح المستقل

أكدت أن المخرجة عفت يحيى من الفاعلين في حركة المسرح المستقل منذ بدايتها في فترة التسعينيات، وأسست فرقة القافلة وقدمت معها عددًا من المسرحيات الناجحة التي تناقش قضايا المرأة وتعبر عن صوتها ومنها فيرجينيا وذاكرة المياه وصحراوية، أما نجاة علي فهي من أهم أساتذة الألقاء التمثيلي في مصر والوطن العربي وتخرج علي يديها أجيال من الممثلين البارزين، مضيفة أن المهرجان يكرم أيضًا اسم الراحلة إيمان صلاح الدين باعتبارها من المؤسسين لمجموعة أنا الحكاية التي تهتم بخلق صوت نسائي جديد وتحطيم الصور النمطية من خلال القصص والحكايات.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر الرئيسة الشرفية للمهرجان، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة ووهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة وجمعية يهمني الإنسان وعدد من المراكز الثقافية الأجنبية.

شويكار (الإنترنت)

نضال الأشقر (الإنترنت)

إيمان صلاح الدين (الإنترنت)