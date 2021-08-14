بانكسي يكشف هوية صاحب بعض الأعمال الحديثة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 11:18 صباحا
صورة ملتقطة في 8 أغسطس 2021 لامرأة تقف أمام رسم غرافيتي لبانكسي على شاطئ نورث بيتش في لويستوفت في الساحل الشرقي لإنجلترا (أ ف ب)

كشف فنان الشارع البريطاني بانكسي أنه فعلًا صاحب عدّة أعمال ظهرت مؤخرًا في إنجلترا، وذلك من خلال مقطع مصوَّر نشره على حسابه في «إنستغرام».

ويظهر التسجيل المصوَّر الذي تبلغ مدته أكثر بقليل من ثلاث دقائق، تحت عنوان «إيه غرايت بريتيش سبرايكايشن» (عطلة بريطانية رائعة لرشّ الرذاذ) الفنان متنقّلا على متن شاحنة تخييم قديمة ومعه ثلّاجة صغيرة محمولة فيها قوارير الرذاذ، وفق «فرانس برس»، السبت.

وعلى جدار أسمنتي خلف شاطئ، رسم بانكسي جرذا يجلس على كرسي ممتدّ ويحتسي مشروبًا. وفوق حاوية قمامة، يظهر طائر نورس من صنع بانكسي كأنه مستعدّ لأن يقتات من المخلّفات.

وفي إشارة إلى الأزمة المناخية، يتجلى ثلاثة أطفال في زورق على حائط، من بينهم واحد يفرغ المياه من المركب وقد كتب على الرسم «وي آر أول إن ذي سايم بوت» وهي عبارة تعني حرفيًا «نحن جميعًا في المركب عينه» ومجازيًا «نحن جميعًا في المأزق نفسه».

وفي مدينة كينغز لين الصغيرة في شرق إنجلترا قدَّم بانكسي، في جملة الأعمال التي صنعها أخيرًا، قرن بوظة لتمثال فريدريك سافدج، المهندس الذي اشتهر بآلاته البخارية، واضعًا له لسانًا ليتلذّذ بالمثلّجات.

وتثير أعمال الفنان المتحدر من بريستول والذي يبقي هويّته طيّ الكتمان حماسة المزايدين على الفنون المعاصرة، مع تطرّقه خصوصًا إلى قضايا ساخنة، مثل المهاجرين ومعارضة البريكست والتنديد بالإسلام المتطرّف.

وفي مارس، بيع عمل من صنعه يكرِّم طواقم الرعاية الصحية في مقابل 20 مليون يورو وخُصّص هذا المبلغ لخدمة الصحة العامة في بريطانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض ...
ليبيا
«المركزي» ينشر الاعتمادات المستندية للفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس
ليبيا
«سويس ري للتأمين»: 77 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية في النصف الأول
دولى
بيان باسم «الإدارة العامة» للمصرف المركزي في بنغازي ينتقد حجم السيولة المخصصة ...
ليبيا
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»
دولى
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟