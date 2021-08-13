«الثقافة» تعلن شروط عودة الفعاليات والأنشطة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 12:55 مساء
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية ترأس اجتماع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة (فيسبوك)

ترأست وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، الاجتماع الدوري الذي عقد في قاعة الاجتماعات بديوان الهيئة، الأربعاء، بحضور مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

وقالت الوزارة في بيان لها: «رحبت السيدة الوزيرة بالحضور في بداية الاجتماع، وأكدت على مبدأٔ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالقطاع، ودعت الوزيرة إلى مضاعفة الجهود لتطوير آلية العمل للنهوض بالشأن الثقافي وتعميم الوعي الثقافي، وأشادت بالجهود التي تبذل من قبل مدراء الإدارات والمكاتب, مؤكدة على العمل لتذليل كافة الصعوبات لتقوم بدورها».

ووجهت الوزيرة بإعادة الفتح الجزئي للفعاليات الثقافية بشرط التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا، والالتزام بنسبة حضور 25% من الطاقة الاستيعابية في المكان الذي يشهد الفعالية، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وكافة الجهات المعنية.

واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع، لشرح من المدراء على أهم ما تم عمله خلال الفترة الماضية، وواقع العمل في كل الإدارات والمكاتب، ورؤية العمل المستقبلي من خلال خطة الوزارة، والمعوقات والمشاكل التي تواجه بعض الإدارات والمكاتب حيث تم التأكيد على تطوير عمل كل الإدارات والمكاتب خدمة للمصلحة العامة، والتأكيد كذلك على ضرورة متابعة التزام الموظفين بالحضور بنسبة 30%، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، وفق بيان الوزارة.

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية ترأس اجتماع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة (فيسبوك)
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية ترأس اجتماع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة (فيسبوك)
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