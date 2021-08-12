عرض التونسي «أطياف» في «لوكارنو السينمائي» بحضور صُنّاعه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 03:02 مساء
بوستر فيلم «أطياف» (خاص لـ بوابة الوسط)

بحضور صُنّاعه وأبطاله، يشهد الفيلم التونسي «أطياف» للمخرج مهدي هميلي، عرضه العالمي الأول في مهرجان «لوكارنو السينمائي» بسويسرا؛ حيث ينافس على ست جوائز في مسابقة صُناع أفلام الحاضر.

ويُقام للفيلم أربعة عروض ضمن فعاليات المهرجان منها عرض خاص بالإعلام أقيم، الأربعاء، وحضره المخرج مهدي هميلي ومن أبطال الفيلم كل من عفاف بن محمود، زازا، وسارة حناشي، والمنتجة مفيدة فضيلة ومهندس الصوت أيمن العبيدي.

تدور أحداث الفيلم حول آمال التي تعمل في مصنع بتونس. تعيش مع زوجها السكير طاهر، وهو لاعب كرة محلي سابق، وابنهما الوحيد مؤمن، حارس مرمى موهوب. تلتقي الأم بعماد الذي يدّعي أنه سيساعد مؤمن في حياته المهنية. ولكن يستغل رجل الأعمال الثري الموقف ويعتدي عليها، وتلقي الشرطة القبض عليهما.

تُحبس آمال بتهمة الزنى والدعارة. يجد مؤمن نفسه مُدمرًا من وقع الفضيحة. ويجد نفسه غارقًا في أعماق الحياة الليلية في تونس. بعد إطلاق سراحها، تبحث آمال عن نجلها في أكثر شوارع تونس تدنيا وعنفا. وفي رحلة البحث الطويلة عن الابن المفقود، يتعين على آمال مواجهة حقيقة انهيار المجتمع التونسي.

فيلم «أطياف» من تأليف وإخراج مهدي هميلي، ويشارك في بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيي، زازا، سارة حناشي، وسليم بكار، ألف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مسابقة صُناع أفلام الحاضر أحد أهم مسابقات المهرجان وهي مخصصة للمخرجين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، وتركز على إنتاجاتهم الأولى. تشهد عرض 15 فيلمًا للمرة الأولى عالميًا، وتتنوع الأفلام المشاركة بين الوثائقية والروائية، حيث تنافس على الجوائز التالية: الفهد الذهبي لأفضل فيلم، أفضل مخرج صاعد، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة سواتش لأفضل عمل أول، جائزتا الفهد لأفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

مهرجان «لوكارنو السينمائي» هو أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، تأسس العام 1946، وتنطلق فعالياته سنويًا في شهر أغسطس لمدة 11 يومًا بمدينة لوكارنو السويسرية حيث يتقابل آلاف من المحبين والعاملين في صناعة السينما.

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