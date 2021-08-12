عرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» في «سراييفو السينمائي»

بوستر فيلم «كلشي ماكو» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشهد الفيلم العراقي «كلشي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي، عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان «سراييفو السينمائي» بالبوسنة والهرسك (من 13 وحتى 20 أغسطس)، وذلك ضمن قسم «Dealing with the Past» الذي يقام بدعم من منظمة «روبرت بوش ستيفتونغ» الألمانية.

مهرجان «سراييفو السينمائي» هو حدث سينمائي عالمي يركز على دول جنوب شرق أوروبا، وهو المهرجان الرائد في المنطقة، تأسس العام 1995 بهدف المساهمة في إعادة إعمار المجتمع المدني والحفاظ على الروح الشاملة لمدينة سراييفو. ويهدف برنامج «Dealing with the past» إلى بدء حوار يتجاوز الانشقاقات السياسية.

تدور أحداث الفيلم في خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من العام 2006، بين الكريسماس وعيد الأضحى. ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد؛ حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تعرضهم للمخاطر. وفي قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، التي فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف الصامتة. قبل انطلاق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب الأحداث المفاجئة، تتحصن سارة وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

«كلشي ماكو» من إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، باسم حجار، لبوة عرب، زيدون سلمان خلف، مريم عباس، محمود أبو العباس، زينب جودة، أحمد هاشمي، وبديعة عبيد ، وتصوير جوناثان بلوم، وإنتاج «Oxymoron Films» (بريطانيا) و«Linked Productions» (الكويت)، ويشارك في الإنتاج «Les Contes Modernes» (فرنسا)، «Neue Mediopolis Filmproduktion» (ألمانيا)، وتتولي «MAD Solutions» توزيع الفيلم في العالم العربي.