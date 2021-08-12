حفلات لكبار النجوم من أجل المناخ وعدالة التلقيح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 10:57 صباحا
جنيفر لوبيز على المسرح خلال حفل في إينغلوود، 2 مايو 2021 (أ ف ب)

تستضيف مدن عدة حول العالم حفلات موسيقية تحييها كوكبة من النجوم بينهم بيلي إيليش وإد شيران و«كولدبلاي»، في 25 سبتمبر المقبل في إطار مبادرة «غلوبال سيتيزن لايف» الرامية لزيادة الوعي بشأن التغيُّر المناخي والفقر والعدالة في توزيع اللقاحات.

وكانت نيويورك وباريس ولاغوس أولى المدن التي تم الإعلان عنها، الثلاثاء، في إطار المبادرة التي ستستمر 24 ساعة وستُعرض في جميع أنحاء العالم عبر محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق «فرانس برس».

وإضافة إلى إيليش و«كولدبلاي»، يشارك في الحفلة التي ستستضيفها نيويورك في حديقة سنترال بارك مشاهير آخرون بينهم جنيفر لوبيز وكاميلا كابيلو وشون مينديز وبورنا بوي.

أما في العاصمة الفرنسية فسيكون إد شيران أبرز المشاركين في الحفلة التي ستقام عند ميدان شان دو مارس المحاذي لبرج إيفل، إضافة إلى «بلاك أيد بيز» وهير ودوجا كات، فيما سيكون العازف النيجيري فيمي كوتي على رأس المشاركين بالحفلة التي ستقام في لاغوس.

ومن المقرر الإعلان عن المزيد من مواقع الحفلات والفنانين المشاركين ضمن هذه المبادرة في الأسابيع المقبلة.

وقالت منظمة «غلوبال سيتيزن» غير الحكومية في بيان: «عبر القارات الست، سيساعد الفنانون في حشد المواطنين لمطالبة الحكومات والشركات الكبرى والمحسنين بالعمل معا للدفاع عن كوكبنا والتغلب على الفقر».

وأشارت إلى أنها تركز على «التهديدات الأكثر إلحاحا وتلك المتداخلة التي تصيب أولئك الذين يعانون من الفقر بشدة - تغيُّر المناخ والإنصاف في توزيع اللقاحات والمجاعة».

كذلك سيستغل فنانون آخرون نجوميتهم، بينهم «بي تي أس» ولوردي و«ميتاليكا» وذي ويكند، لدعم هذه المبادرة، إما من خلال عروض حية أو مصورة.

واختير موعد هذا الحدث ليتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وللدفع نحو خطوات ملموسة خلال قمة مجموعة العشرين في الشهر التالي ومؤتمر الأطراف المناخي السادس والعشرين بغلاسكو في نوفمبر.

وأشارت مبادرة «غلوبال سيتيزن» إلى أنها تريد بشكل عاجل زراعة مليار شجرة، وتوصيل مليار لقاح إلى البلدان الأكثر فقرًا، ووجبات غذائية لـ41 مليون شخص على شفير المجاعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية
ليبيا
وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي
ليبيا
تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية
عربى
رئيس ريال مدريد: ليس لي دخل برحيل ميسي عن برشلونة وأطالب بالاعتذار
رياضة عالمية
المتحورة «دلتا» تعيد مسألة الكمامة إلى الواجهة في الولايات المتحدة
دولى
البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية ...
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
اللافي: توحيد القوى العسكرية تحت مظلة قيادة مدنية يبعد خطر الحرب عن البلاد
ليبيا
السفارة الأميركية: نورلاند في القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وحفتر
ليبيا
671 مليون يورو قيمة «فريق أحلام» باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد فيديو متداول.. ضبط منفذ سطو مسلح على سيارة مواطن في بنغازي