إطلاق البرومو الرسمي لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 05:00 مساء
من كواليس بروفات مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق مسرح «كايرو شو» المنتج للعرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني البرومو الرسمي للمسرحية المقرر افتتاحها 17 أغسطس الجاري، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ليعود بعدها للانطلاق في القاهرة بدءًا من 26 أغسطس.

«ياما في الجراب ياحاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة أشرف عليها فنيًا الإعلامي محمد هاني، ويشارك في بطولتها إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، فإنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

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