بالفيديو: مروان موسى يغني «مكهرب» لـ«موسى»

بوستر أغنية مروان موسى «مكهرب» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت أغنية «مكهرب» لمغني الراب مروان موسى، وذلك تزامنًا مع إطلاق فيلم الأكشن والخيال العلمي «موسى» للمخرج بيتر ميمي في دور العرض، الأربعاء.

ويقدم «موسى» أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال مغامرة طالب في كلية هندسة يخترع «روبوت» ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

مروان موسى هو مغني راب ومنتج، شارك أخيرًا في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال العام 2021 إلى جانب تامر حسني وهدى الشربيني. واختارته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة «مشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021».

وفي العام الماضي، كان موسى بين أكثر 50 مغنيًا عربيًا استماعًا على منصة أنغامي، كذلك بين أكثر 50 مغنيًا استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «Deezer».

فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم «الهرم الرابع» (2016)، ويشارك في إنتاج الفيلم ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهي «سينرجي فيلمز»، «نيوسينشري» و«أفلام مصر العالمية»، وهو من توزيع «دولار فيلم» داخل مصر، و«الطاهر ميديا برودكشن» في أنحاء العالم.