استمرار عرض «غزة مونامور» في «زاوية» للأسبوع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 12:06 مساء
بوستر فيلم «غزة مونامور» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستمر عرض الفيلم «غزة مونامور» للثنائي طرزان وعرب ناصر في سينما «زاوية» للأسبوع الثاني، وذلك بعد نجاح عروض الأسبوع الأول. وانطلق الفيلم تجاريا في مصر منذ 4 أغسطس الماضي.

وأخيرًا فاز الفيلم بجائزة النقاد من مهرجان «فرايبورغ السينمائي» بسويسرا، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى 10 جوائز دولية.

وكان «غزة مونامور» هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وتدور أحداثه في غزة؛ حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـ«أبولو» ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم «غزة مونامور» من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

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