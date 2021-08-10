محمد علام يطرح «حالف وناوي» لمصطفى محفوظ الخميس

محمد علام، يسار، ومصطفى محفوظ (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد المنتج المصري محمد علام، الخميس المقبل، لطرح أولى أغنيات ألبوم «حالف وناوي» للمطرب المصري مصطفى محفوظ.

الأغنية تحمل اسم الألبوم «حالف وناوي» ومقرر طرحها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزيك».

الألبوم الجديد يتضمن 10 أغنيات، يتم طرحها تواليا أغنية كل أسبوع، وتعاون فيه محفوظ مع عدد من الموزعين منهم، توما، وكريم عبدالوهاب، ومدحت خميس، وأحمد عبد السلام، ومن الشعراء تامر حسين، وأحمد علي موسى، ووائل توفيق، وحسين رضوان، وعمرو تيام، وجمال الخولي، ومن الملحنين تامر علي، ومدين، وأحمد محيي، وياسر نور.

تم تسجيل الألبوم في عدد من الاستوديوهات منهم «فايف» و«صوت الحب» و«art» تحت إشراف عدد من مهندسي الصوت، منهم ياسر أنور وعمار خاطر.

بوستر أغنية مصطفى محفوظ «حالف وناوي» (خاص لـ بوابة الوسط)