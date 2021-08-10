«كورونا» يضرب «ويست سايد ستوري»

ملصق لعرض «ويست سايد ستوري»، برودواي، فبراير 2020 (أ ف ب)

أضافت جائحة «كوفيد-19» ضحية جديدة لقائمتها، إذ أعلن منتجو النسخة الجديدة لاستعراض «ويست سايد ستوري» المسرحي، الإثنين، أنها لن تعود إلى خشبات «برودواي».

وهذه النسخة الجديدة من العمل المسرحي الشهير كانت انطلقت في فبراير من العام الماضي، لكنها اضطرت للتوقف بعد شهر واحد فقط بسبب تفشي فيروس «كورونا» في نيويورك، وفق «فرانس برس».

وقالت منتجة العمل، كايت هورتون، في بيان: «ببالغ الأسف نعلن اليوم أن ويست سايد ستوري بنسختها الجديدة التي عُرضت في برودواي العام 2020 لن تعود إلى الخشبة».

وأضافت: «إعادة العرض ليست اقتراحًا عمليًّا لأسباب متنوعة»، موجهة الشكر إلى «الفنانين الرائعين والمبدعين» في فريق الإنتاج الذين أعادوا إحياء القصة «على مسرح برودواي، حتى لفترة وجيزة جدًّا».

إيفو فان هوفه

يحمل هذا العمل توقيع المخرج البلجيكي إيفو فان هوفه، الذي أدخل تحولًا غير مسبوق على المسرحية الموسيقية المنتجة أصلًا في العام 1957، مع طاقم أكثر تنوعًا ومواضيع تحاكي الواقع الحالي بما يشمل عنف الشرطة والاغتصاب.

ولم يكن الوباء هو العقبة الوحيدة أمام العرض، إذ تنحى المنتج الأصلي للعمل، سكوت رودين، لمصلحة كايت هورتون بعد اتهامات بالتحرش في مكان العمل.

كذلك واجه أمار راماسار، أحد الممثلين الرئيسيين، اتهامات بممارسة سلوك غير لائق خلال سنوات عمله في فرقة «باليه نيويورك.»

وأعلنت مسارح برودواي التي من المقرر إعادة فتحها في سبتمبر، أنها ستشترط أن يكون أفراد الجمهور وجميع أعضاء فرق الإنتاج المسرحي ملقحين ضد «كوفيد-19».

وستظل الفرصة متاحة للجمهور لمشاهدة نسخة جديدة من «ويست سايد ستوري» في السينما في ديسمبر، من إخراج ستيفن سبيلبرغ.