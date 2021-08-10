70 فيلما في مهرجان «دوفيل للسينما الأميركية» بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 03:01 مساء
نجوم فيلم «بيغ» في لوس أنجلوس، 13 يوليو 2021 (أ ف ب)

تعرض الدورة الـ47 لمهرجان الفيلم الأميركي في دوفيل (غرب فرنسا) في سبتمبر 70 فيلما بينها «بيغ» مع نيكولاس كيج و«سيتي أوف لايز» مع جوني ديب، بحسب ما أفاد المنظمون، الإثنين.

وقال المكتب الإعلامي التابع للمهرجان لوكالة «فرانس برس» إن «مجيء طواقم الأفلام ما زال قيد الدرس» بسبب الأزمة الصحية.

وأوضح مدير المهرجان برونو باردي من ناحيته «حتى الآن، من المتوقع أن يحضر مخرجو جميع الأفلام المشاركة في المسابقة».

ومن بين الأفلام الـ13 في المنافسة الرسمية، هناك «بيغ» للمخرج مايكل سارنوسكي ومن بطولة نيكولاس كيج. ويروي الفيلم قصة شيف شهير سابق ينعزل في الغابة للبحث عن حيوانه المختطف.

وخارج المنافسة، يقدم المهرجان خصوصا فيلم «سيتي أوف لايز» لبراد فورمان والذي يؤدي فيه جوني ديب دور شرطي يواجه الجميع. وطُرح الفيلم الذي يمثل فيه أيضا فورست ويتيكر، مباشرة عبر أقراص «دي في دي» في يونيو.

كذلك يشارك في المنافسة فيلم «ريد سوكيت» لشون بايكر الذي ترك أثرا قويا خلال عرضه في مهرجان «كان» أخيرا رغم عدم نيله جوائز.

كما يتنافس على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم الدولية لمهرجان دوفيل برئاسة الممثلة الفرنسية شارلوت غينزبور، فيلم «داون ويذ ذي كينغ» لدييغو أونغارو مع نجم الهيب هوب الأميركي فريدي غيبس، و«بلو بايو» لجاستن تشون وحتى «جون أند ذي هال» لباسكوال سيستو الذي كان ضمن الأفلام التي اختيرت للمنافسة في مهرجان «كان» 2020.

وقال المنظمون إن المهرجان سيفتح للعام الثاني على التوالي «نافذة على السينما الفرنسية»، مع مجموعة مختارة من خمسة أفلام لم تُعرض بعد.

ويقام المهرجان في الفترة من 3 إلى 12 سبتمبر.

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