رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 01:02 مساء
عيسى عبد الحفيظ (الإنترنت)

تُوفي فجر الثلاثاء الفنان الليبي، عيسى عبدالحفيظ، عن عمر ناهز 82 عاما، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وقال أحد أفراد عائلة عبدالحفيظ في اتصال مع «بوابة الوسط»: «إنّ الفقيد تُوفي بمنزله الساعة الثانية صباح الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا».

ويعد الفنان الراحل عيسى عبد الحفيظ من رواد المسرح والدراما في ليبيا، إذ يمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال الدرامية التى عرضها التلفزيون الليبي، وفي العام 1976 أطل على الجمهور عبر فيلم «الرسالة» العالمي للمخرج مصطفى العقاد، في دور مقتفي الأثر الشهير، ثم شارك في بطولة الفيلم الليبي «معركة تاقرفت» الذي أنتج العام 1981 من إخراج الثنائي، خالد مصطفى خشيم، ومحمود عياد دريزة.

عيسى عبد الحفيظ من فيلم «الرسالة» (الإنترنت)
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