مهرجان «سان سيباستيان السينمائي» يكرم جوني ديب

جوني ديب في برشلونة، 16 أبريل 2021 (أ ف ب)

يمنح مهرجان «سان سيباستيان السينمائي» في إسبانيا خلال دورته المقبلة نجم هوليوود جوني ديب الذي خسر دعوى تشهير العام الماضي ضد صحيفة بريطانية اتهمته بتعنيف زوجته السابقة، جائزة تقديرية عن مجمل مسيرته.

وقال منظمو المهرجان إن الممثل البالغ 58 عاما نجم فيلم «بايرتس أوف ذي كاريبين» سيحصل على جائزة «دونوستيا» في المهرجان خلال حفل يقام في 22 سبتمبر «تقديرا لمسيرته»، وفق «فرانس برس».

وسبق لنجوم كثر أن فازوا بجائزة «دونوستيا»، وهو أعلى تكريم في المهرجان سُمي كذلك نسبة إلى اسم مدينة سان سيباستيان الساحلية بلغة الباسك المحلية، بينهم ميريل ستريب وريتشارد غير وروبرت دي نيرو.

وكان الممثل الأميركي رفع دعوى تشهير ضد صحيفة «ذي صن» البريطانية بسبب مقال نُشر العام 2018 اتهمه بتعنيف زوجته السابقة الممثلة أمبير هيرد خلال علاقتهما الزوجية المضطربة.

لكن قاضيا حكم ضده العام الماضي، قائلا إن المقال ثبت أنه «صحيح إلى حد كبير»، وأمر بتضمين ديب التكاليف القانونية لمصلحة دار «نيوز غروب نيوزبيبرز» الناشرة للصحيفة والبالغة 628 ألف جنيه إسترليني (871 ألف دولار).

ويُقام مهرجان «سان سيباستيان السينمائي» بدورته التاسعة والستين، وهو الحدث السينمائي الأبرز في البلدان الناطقة بالإسبانية، في الفترة بين 17 و25 سبتمبر.

وكان الهدف من المهرجان أساسا تكريم الأفلام السينمائية الناطقة بالإسبانية، لكنه رسخ مكانته كأحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.