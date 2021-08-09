مركز «يوث» يحتفل بتخريج أول دفعة في مجال الدورات الإعلامية والفنية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 09 أغسطس 2021, 08:03 مساء
الفنان وسيم بورويس أثناء تسليم الشهادات. (الوسط)

أُجري أمس الأحد، بمركز «يوث» للدورات الإعلامية في مدينة بنغازي حفل تخريج أول دفعة في مجال الدورات المتخصصة، وتشمل الهندسة الصوتية الإذاعية وإعداد وتقديم البرامج والإخراج وهندسة المناظر «السينوغرافيا» والكتابة والتصوير والمونتاج وكتابة السيناريو.  

وقال مدير مركز «يوث»، علي بورحيل لـ«بوابة الوسط»، إن عدم وجود هذه «التخصصات في بنغازي خاصة وليبيا عامة بشكل متخصص جعلني أفكر منذ فترة من الزمن بإقامة دورات متخصصة لإفادة المواهب التي لا تجد مكانًا لها كدراسة».

وأضاف: «قمت بتسهيل كل الإمكانات الممكنة لإقامة هذه الدورات وبمساعدة عدد من المتخصصين في هذا المجال، ومنهم الإذاعية عفاف عبدالمحسن والمخرج وسيم بورويص، وجرى الاتفاق مع عدد آخر من المدربين». 

ولفت بورحيل إلى أن أول المتخرجين كان عددهم 28 متدربًا بأعمار مختلفة، مشيرًا إلى أن المركز يستعد الآن لاستقبال عدد آخر من المتدربين في مجالات الإعلام المختلفة.

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