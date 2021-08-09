انتهاء أزمة بلقيس مع نقابة الموسيقيين المصريين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 05:05 مساء
المطربة اليمنية - الإماراتية بلقيس (أرشيفية: الإنترنت)

انتهت أزمة المطربة اليمنية - الإماراتية بلقيس، مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، حيث توصل الطرفان لحل لسوء التفاهم والخلاف الذي حدث بالأمس، وهو ما اضطرت النقابة بسببه لوقف التعامل معها في مصر.

ومن المقرر أن تقام حفلة بلقيس، الخميس، في دار الأوبرا المصرية في موعدها دون أي تغيير، وتقدم خلالها باقة من أهم أغانيها بجانب عدد من أغاني كبار المطربين، كما تستمر بلقيس في مزاولة نشاطها بمصر بشكل طبيعي خلال فترة تواجدها سواء في إقامة الحفلات أو العمل على مشاريع غنائية جديدة.

وتسعد المطربة اليمنية لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتحمل عنوان «دبلوماسي» كما أنها طرحت أخيرًا أغنية «جبار» باللهجة اللبنانية وصورتها في لبنان.

يشار إلى أن بلقيس طرحت أيضًا فيديو كليب «ممكن» الذي نجح في تصدر منصات التواصل الاجتماعي، ووصل عدد مشاهداته إلى 70 مليونًا مشاهدة خلال أسبوعين فقط، وهي الأغنية التي قدمتها في شكل «ديو» غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ.

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