مدينة أميركية تستضيف «أكبر تجمع لحوريات البحر في العالم»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 04:13 مساء
إحدى المشاركات في معرض «ميرماجيك» (أ ف ب)

ارتدى مئات الأشخاص في الأيام الماضية ذيل سمكة، ووضعوا أكسسوارات ملونة؛ للمشاركة في تجمع لحوريات البحر في ولاية فيرجينيا الأميركية يؤكد منظموه أنه الأكبر من نوعه في العالم، ويستقطب المولعين بهذا العالم من مختلف المجالات.

وأقيم الحدث المسمى «ميرماجيك» في مدينة ماناساس بين الجمعة والأحد، وهو «مفتوح حقا للجميع، إذ من غير الضروري السباحة أو أن يكون للمرء ذيل ليصبح حورية بحر»، حسب ما أوضحت مورغانا ألبا إحدى مؤسسي الحدث. وأضافت: «أساطير حوريات البحر موجودة في كل المجتمعات عبر التاريخ»، وفق «فرانس برس».

ولممارسة هذه الهواية، يتعين إنفاق مبالغ كبيرة، إذ إن الكثير من حوريات البحر يدفعن آلاف الدولارات على الملابس الملونة والفاخرة، وهي أموال تُنفق غالبا على ذيول مصنوعة خصيصا من السيليكون أو النسيج.

داخل المعرض، بيعت الملابس بالكامل، من الذيول وصولاً إلى إكسسوارات الزخرفة مثل أغطية الرأس أو الخواتم أو الملابس الملونة.

وقالت ياسمين غلوفر: «من الواضح أنها ليست هواية رخيصة»، إذ يراوح سعر الذيل الذي وضعته في الحدث بين «2000 و3000 دولار على الأرجح».

وتضاف إلى ذلك المصاريف المتعلقة بشهادة الإنقاذ البحري والغوص الحر «للتأكد من سلامة» الأشخاص المشاركين.

وفي ساعات الظهر، داخل مركز النشاطات المائية، نزلت مئات حوريات البحر بجوار حوض السباحة الكبير لالتقاط صورة جماعية والسباحة في المياه المفتوحة.

وبينما شارك كثر في هذا النشاط من أجل المتعة فقط، جاء آخرون بروح المنافسة بهدف تجربة حظهم في مسابقة ملكة جمال حوريات البحر في الولايات المتحدة.

وتقول هانا سايورد المشاركة في الحدث: «هذا مذهل حقا»، مضيفة: «كان الناس يؤمنون بحوريات البحر والآن، علميا، لم يعودوا يعتقدون بوجودها. لكن الأشخاص الذين لديهم حلم وإرادة جعلوا حوريات البحر حقيقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطات النفط في المغرب
اقتصاد
نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
دولى
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»