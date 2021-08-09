غرفة صناعة السينما المصرية ترد على نقيب الممثلين بشأن ترخيص «الإنس والنمس»

بوستر فيلم «النمس والإنس» (خاص لـ بوابة الوسط)

أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية، مساء الأحد، بيانا رسميا بشأن ما ورد بوسائل الإعلام وحديث نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بشأن الترخيص بعرض فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي.

وجاء في البيان الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه:

أولا: «فيما يتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام فإن الشركة المنتجه للفيلم قامت بسداد الرسم النسبي، وقدره 300000 ألف جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه مصريا فقط لاغير) نقدا بموجب إيصال صادر من النقابة بتاريخ 5 أغسطس 2021 صباح الخميس، قبل العرض العام للفيلم، وذلك بعد مراسلات بين الشركة المنتجة، والسيد نقيب المهن التمثيلية عبر الرسائل المتبادلة والتي حدد بموجبها السيد النقيب هذا الرسم النسبي، وذلك قبل صدور الترخيص بعرض الفيلم، وتم استلام خطاب رسمي من النقابة بسداد الرسم النسبي، وسبق ذلك تقديم خطاب من الشركة المنتجة لنقابة المهن التمثيلية بتحديد الرسم النسبي مما يؤكد على التزام الشركة المنتجة بسداد الرسم النسبي للنقابة».

كما أشار البيان إلى أنه «لا يوجد تعهد حصلت عليه الرقابة وإنما إقرار تم أخذه على الشركة المنتجة للفيلم بسداد الرسم النسبي خلال 48 ساعة، وإلا سيتم إلغاء الترخيص؛ وهو ما يؤكد حرص الرقابة على استيفاء نقابة المهن التمثيلية للرسم النسبي وسبق للرقابة والنقابات الفنية على مدار أعوام عديدة سابقة العمل بذلك مع جميع شركات الإنتاج وقبل وجود الدكتور خالد عبد الجليل كرئيس رقابة».

وأضاف البيان: «أن تعيين السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الجليل بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار من السيد وزير الصناعة منذ العام 2010، ولم يكن وقتها رئيسا للرقابة على المصنفات».

وذكر أن «تعيين السيد المخرج الكبير عمر عبدالعزيز بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما قد تم بموجب قرار السيد وزير الصناعة كأحد الخبرات في صناعة السينما وباعتباره رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاثه».

وتابع البيان: «لايوجد تدخل في شؤون النقابات من أي جهة كانت وأنما تعاون مثمر بين جميع الجهات حرصا على حقوق الكافة وأن التعاون بين النقابات الفنية الثلاثة هو تعاون دائم ومستمر ويؤكد هذا التعاون اللجنة الثلاثية المشتركة (نقابة المهن السينمائية - نقابة المهن التمثيلية - غرفة صناعة السينما) المشكلة لحل أي منازعات فيما بين أعضاء الجهات الثلاثة وديا».

وفي نهاية البيان ذكرت الغرفة أنها «تهيب بالسيد نقيب المهن التمثيلية اتخاذ الحذر، والحيطة، والكف عن المساس بأعضاء الغرفة أو تناول المؤسسات من خلال وسائل الإعلام في وقت يتطلب من الجميع تضافر الجهود مع القيادة السياسية لخدمة الثقافة والفنون في مصرنا العزيزة».

بيان غرفة صناعة السينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)

بيان غرفة صناعة السينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)