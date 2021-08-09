غرفة صناعة السينما المصرية ترد على نقيب الممثلين بشأن ترخيص «الإنس والنمس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 12:30 مساء
بوستر فيلم «النمس والإنس» (خاص لـ بوابة الوسط)

أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية، مساء الأحد، بيانا رسميا بشأن ما ورد بوسائل الإعلام وحديث نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بشأن الترخيص بعرض فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي.

وجاء في البيان الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه:

أولا: «فيما يتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام فإن الشركة المنتجه للفيلم قامت بسداد الرسم النسبي، وقدره 300000 ألف جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه مصريا فقط لاغير) نقدا بموجب إيصال صادر من النقابة بتاريخ 5 أغسطس 2021 صباح الخميس، قبل العرض العام للفيلم، وذلك بعد مراسلات بين الشركة المنتجة، والسيد نقيب المهن التمثيلية عبر الرسائل المتبادلة والتي حدد بموجبها السيد النقيب هذا الرسم النسبي، وذلك قبل صدور الترخيص بعرض الفيلم، وتم استلام خطاب رسمي من النقابة بسداد الرسم النسبي، وسبق ذلك تقديم خطاب من الشركة المنتجة لنقابة المهن التمثيلية بتحديد الرسم النسبي مما يؤكد على التزام الشركة المنتجة بسداد الرسم النسبي للنقابة».

كما أشار البيان إلى أنه «لا يوجد تعهد حصلت عليه الرقابة وإنما إقرار تم أخذه على الشركة المنتجة للفيلم بسداد الرسم النسبي خلال 48 ساعة، وإلا سيتم إلغاء الترخيص؛ وهو ما يؤكد حرص الرقابة على استيفاء نقابة المهن التمثيلية للرسم النسبي وسبق للرقابة والنقابات الفنية على مدار أعوام عديدة سابقة العمل بذلك مع جميع شركات الإنتاج وقبل وجود الدكتور خالد عبد الجليل كرئيس رقابة».

وأضاف البيان: «أن تعيين السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الجليل بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار من السيد وزير الصناعة منذ العام 2010، ولم يكن وقتها رئيسا للرقابة على المصنفات».

وذكر أن «تعيين السيد المخرج الكبير عمر عبدالعزيز بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما قد تم بموجب قرار السيد وزير الصناعة كأحد الخبرات في صناعة السينما وباعتباره رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاثه».

وتابع البيان: «لايوجد تدخل في شؤون النقابات من أي جهة كانت وأنما تعاون مثمر بين جميع الجهات حرصا على حقوق الكافة وأن التعاون بين النقابات الفنية الثلاثة هو تعاون دائم ومستمر ويؤكد هذا التعاون اللجنة الثلاثية المشتركة (نقابة المهن السينمائية - نقابة المهن التمثيلية - غرفة صناعة السينما) المشكلة لحل أي منازعات فيما بين أعضاء الجهات الثلاثة وديا».

وفي نهاية البيان ذكرت الغرفة أنها «تهيب بالسيد نقيب المهن التمثيلية اتخاذ الحذر، والحيطة، والكف عن المساس بأعضاء الغرفة أو تناول المؤسسات من خلال وسائل الإعلام في وقت يتطلب من الجميع تضافر الجهود مع القيادة السياسية لخدمة الثقافة والفنون في مصرنا العزيزة».

بيان غرفة صناعة السينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)
بيان غرفة صناعة السينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطات النفط في المغرب
اقتصاد
نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
دولى
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»