بإيرادات هزيلة.. «ذي سويسايد سكواد» يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 11:07 صباحا
من اليسار: جويل كينامان ومارغو روبي وجون سينا مع المخرج جيمس غن (بالبزة الداكنة) خلال عرض فيلم «ذي سويسايد سكواد»، لوس أنجليس، 2 أغسطس 2021 (أ ف ب)

كشفت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» تصدر فيلم الأبطال الخارقين «ذي سويسايد سكواد» شباك التذاكر، في صالات السينما الأميركية الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي تصدر الفيلم بإيرادات هزيلة تقرب من 26.6 مليون دولار، وسط تزايد الإصابات مجددا بفيروس كورونا، بحسب «فرانس برس».

ويتولى بطولة هذا العمل، وهو تكملة لفيلم «سويسايد سكواد» الصادر سنة 2016، مرة أخرى مارغو روبي وفايولا ديفيس، لكنّ اسمين كبيرين من النسخة السابقة يغيبان عن الفيلم وهما ويل سميث وجاريد ليتو.

كما ساهم طرح الفيلم بالتزامن على منصة «اتش بي أو ماكس» للبث التدفقي في الحد من إيراداته في الصالات، في ظل سعي هوليوود لاستعادة مستويات الدخل المسجلة قبل بدء جائحة كورونا «كوفيد-19».

وتراجع فيلم مغامرات ديزني «جانغل كروز» الذي تصدر شباك التذاكر الأسبوع الماضي، إلى المركز الثاني محققا 15.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت، أي أقل من نصف إيراداته قبل أسبوع.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «أولد» للمخرج م. نايت شيامالان مع 4.1 مليون دولار، تبعه في المركز الرابع فيلم «بلاك ويدو» مع سكارليت جوهانسون مع 4 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم «ستيلووتر» المستوحى من قضية أماندا نوكس ومن بطولة مات ديمون، مع إيرادات بلغت 2.9 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأفلام في هذا التصنيف:
6- «ذي غرين نايت» مع 2.6 مليون دولار.
7- «سبايس جام: إيه نيو ليغاسي» مع 2.5 مليون دولار.
8- «سنايك أيز» مع 1.6 مليون دولار.
9- «إسكايب روم: تورنامنت أوف تشامبينز» مع 1.3 مليون دولار.
10- «إف 9: ذي فاست ساغا» مع 1.2 مليون دولار.

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