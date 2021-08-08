المجلس القومي للمرأة يشارك في مهرجان «إيزيس لمسرح المرأة»

المهرجان يقام في الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك المجلس القومي للمرأة في الدورة التأسيسية لمهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة»، التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة وجمعية «يهمني الإنسان»، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر المقبل، التي تحمل اسم الكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال، ورئيستها الشرفية الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها بإطلاق هذا المهرجان المهم الذى يعد امتدادًا لجهود الدولة في دعم المرأة وتمكينها وتسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة والملهمة، ومن هنا يأتي حرص المجلس على المشاركه في إطلاق دورته التأسيسية، مؤكدة أن تاريخ المسرح المصري يضم عديد المساهمات النسائية المهمة والمضيئة لكبار فنانات مصر.

يشار إلى أن الفنانة سوسن بدر تتولى منصب الرئيس الشرفي للمهرجان، وتترأس المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي، وتديره المخرجة عبير علي والكاتبة رشا عبدالمنعم، ويضم مجلس أمناء المهرجان فنانين ومسرحيين وشخصيات عامة وهم الفنان فتحي عبدالوهاب، والمخرج خيري بشارة والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان، والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل والمخرجة نورا أمين والناقد رامي عبدالرازق.

واختارت إدارة المهرجان الدولى الأول لمسرح المرأة في مصر «إيزيس إلهة القمر لدى المصريين القدماء» لتكون أيقونة المهرجان، ويحمل اسمها ليصبح مهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة».