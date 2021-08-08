وفاة المطرب الأميركي دينيس «دي تي» توماس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 01:02 مساء
دينيس توماس معتمرًا قبعة بيضاء، يمين، خلال حفل لفرقته في نيويورك، 14 يونيو 2018 (أ ف ب)

توفي دينيس «دي تي» توماس أحد مؤسسي فرقة الفانك والديسكو الشهيرة «كول آند ذي غانغ»، السبت، عن 70 عامًا، وفق ما أعلنت الفرقة.

وكتبت «كول آند ذي غانغ»، التي فقدت العام الماضي أحد موسيقييها رونالد بيل، عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «في السابع من أغسطس، توفي دينيس توماس (المعروف باسم دي تي)، الزوج والأب العزيز وأحد مؤسسي (كول آند ذي غانغ) هانئًا خلال نومه عن 70 عامًا في نيو جيرسي»، وفق «فرانس برس».

و«عرف دينيس الذي كان عضوًا أصيلًا في (كول آند ذي غانغ) بلطفه وملابسه وقبّاعاته اللافتة وسلوكه البسيط»، على حدّ قول زملائه.

وتعود الإطلالة الأخيرة «لعازف الساكسوفون والناي والآلات الإيقاعية» و«محيي الأمسيات خلال الحفلات» للرابع من يوليو الأخير في مسرح «هوليوود بول» في لوس أنجليس.

وأسست فرقة «كول آند ذي غانغ» سنة 1964 في نيو جيرسي على أيدي الشقيقين روبرت ورونالد بيل، فضلًا عن دينيس توماس خصوصًا.

ومن أشهر أغانيها، «سيليبرايشن» و«جانغل بوغي» و«غيت داون أون إت» و«ليديز نايت».

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