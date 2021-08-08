«فورتنايت» تستضيف أريانا غراندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 10:19 صباحا
أريانا غراندي خلال حفل توزيع جوائز غرامي في لوس أنجليس في 26 يناير 2020 (أ ف ب)

أبرزت شركة «إبيك غايمز» أن المغنية الأميركية، أريانا غراندي، ستطل طيلة فترة نهاية الأسبوع الحالية على لعبة الفيديو «فورتنايت»، من خلال صورة رمزية (أفاتار) تظهرها وهي تؤدي بعض أغانيها.

وخلال مواعيد خمسة تغطي مختلف المناطق الزمنية، سيتمكن اللاعبون من اختبار مغامرة افتراضية مع نجمة موسيقى البوب والـ«آر إن بي»، التي ستظهر على شكل شخصية نصف بشرية ونصف خيالية ترتدي زيًا قصيرًا، وفق «فرانس برس»، السبت.

وخلال الفقرة التي تستمر أقل من نصف ساعة، تشغل أغنيات عدة لأريانا غراندي، بينها «بي ألرايت» و«بوزيشنز»، وهي من أحدث أعمال الفنانة (28 عامًا) الفائزة بجائزتي «غرامي» في مسيرتها. وفي الوقت عينه، يمكن للاعبين شراء قطع عدة مرتبطة بالمغنية من متجر اللعبة.

وكانت «إبيك غايمز» أطلقت تجارب مماثلة، من خلال إدخال شخصيات افتراضية تمثل نجم الراب الأميركي ترافيس سكوت في أبريل 2020، أو نجم كرة القدم البرازيلي نيمار في وقت سابق من هذا العام.

وتهدُف هذه الاستراتيجية إلى جعل «فورتنايت» منصة ترفيهية من دون الاكتفاء بكونها مجرد لعبة فيديو لإطلاق النار والبقاء.

وقال مدير العلامة التجارية لدى «إبيك غايمز» فيل رامبولا: «هذا نطاق ضخم نريد الابتكار فيه، لأن فورتنايت يجب أن تستمر في الوجود جنبًا إلى جنب مع العالم الحقيقي».

وأضاف: «نحن لا نستبدل الحفلات الموسيقية أو الأفلام. إننا متناغمون مع هذه الأشياء ونعمد إلى توسيعها وتحسينها». وتشكل «فورتنايت» ظاهرة حقيقية منذ سنوات لدى عشاق ألعاب الفيديو، وتضم حوالي 350 مليون لاعب في العالم.

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