توقيف شاب تسبب بمقتل ممثلة أميركية

الممثلة ليزا بينز في مهرجان صندانس السينمائي بولاية يوتا الأميركية سنة 2015 (أ ف ب)

وجَّهت شرطة نيويورك الاتهامات لشاب، على خلفية تسببه بحادث مروري في مانهاتن في يونيو، أدى إلى مقتل الممثلة الأميركية ليزا بينز.

وقال ناطق باسم الشرطة إن الشاب (26 عامًا) أُوقف الخميس، ووُجِّهت إليه تهمة رفض إعطاء الأولوية لأحد المشاة والفرار بعد التسبب بحادث مميت، حسب «فرانس برس».

وتعرضت ليزا بينز (65 عامًا)، التي كانت تزور مدينة نيويورك في الرابع من يونيو، لصدمة في الرأس نتيجة صدمها من جانب سائق دراجة سكوتر تخطى إشارة مرورية حمراء أثناء عبورها الشارع.

وتُوفيّت متأثرة بإصابتها بعد عشرة أيام. ووقع الحادث قرب مركز لينكولن الثقافي في حي أبر ويست سايد في مانهاتن.

وفيما كانت بينز تصارع الموت في المستشفى، ناشدت شريكتها كاثرين كرانولد عبر صحيفة «ديلي نيوز» الشهود على الحادثة التقدم بمعلوماتهم أمام السلطات للمساعدة في إيقاف سائق دراجة السكوتر.

ومثّلت ليزا بينز في أعمال كثيرة في السينما والتلفزيون، بما يشمل مسلسلات كوميدية بينها «روزان»، كما ظهرت في مسرحيات على خشبات برودواي.

وبرزت في أعمال سينمائية معروفة بينها فيلم «غون غيرل» سنة 2014 و«كوكتيل» العام 1988 إلى جانب توم كروز.