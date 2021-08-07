وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

دلال عبدالعزيز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المذيع رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، السبت، بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس «كورونا».

وكتب رامي على حسابه في تويتر: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرًا بتداعيات الإصابة بـ«كورونا»، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة، وفق «اليوم السابع».

وأكد الخبر ذاته الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمى سمير غانم، قائلًا: «أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة».

سيرة ومسيرة

وُلدت دلال عبدالعزيز في قرية فرغان في محافظة الشرقية في مصر في 17 يناير 1960، وتحمل شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وشهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

بدأت الراحلة مسيرتها الفنية في العام ١٩٧٧، بأدوار صغيرة كمشاركتها في مسلسل «بنت اليوم»، أما بدايتها الفعلية فكانت عندما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح؛ إذ شاركت زوجها سمير غانم في مسرحية «أهلاً يا دكتور» في العام ١٩٨١.

وقدمت دلال عبدالعزيز العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات خلال مسيرتها الفنية منها «ليالي الحلمية و«الضابط والمجرم».

في العام 1986، ظهرت دلال في فيلم «الانتقام» مع يونس شلبي ولبلبة، كما قدمت في العام 1987 فيلم «بئر الخيانة» للمخرج علي عبدالخالق، وفي العام 1988، وشاركت البطولة مع إلهام شاهين وهالة صدقي في «بوليس نسائي».

في العام 1990، شاركت عبدالعزيز البطولة مع شويكار وسمير غانم في فيلم «النصاب والكلاب» للمخرج عادل صادق، وفي العام 1993، قامت في مسلسل« دموع صاحبة الجلالة» بدور سوسن هانم مع المخرج يحيى العلمي، كما أدت دور البطولة مع يحيى الفخراني في مسلسل «لا» في العام 1994، ومع يحيى الفخراني في المسلسل الشهير «للعدالة وجوه كثيرة».

ومع الفنان عادل إمام في «النوم في العسل»، كما أدت دور البطولة مع يحيى الفخراني وماجدة زكي في فيلم «مبروك وبلبل» من إخراج ساندرا نشأت في العام 1998.

وفي العام 2008، قامت بدور البطولة إلى جانب أحمد حلمي ومحمود حميدة في فيلم «آسف على الإزعاج»، وفي العام 2009، ظهرت في الفيلم المغربي التلفزيوني «الضحايا»، كما شاركت البطولة إلى جانب يحيى الفخراني في مسلسل «ابن الأرندلي» للمخرجة رشا شربتجي.

وفي العام 2018، شاركت البطولة إلى جانب تامر حسني وأكرم حسني في الفيلم الكوميدي «البدلة»، وفي رمضان 2018، ظهرت بدور البطولة في مسلسل «أرض النفاق».

تابعت مسيرتها الفنية الكبيرة، فكان لها مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة» العام 2019، ومسلسل «فلانتينو» العام 2020، مسلسل «جمع سالم» العام 2020، ومسلسل «ملوك الجدعنة»، ومسلسل «في بيتنا روبوت» العام 2021.

أما في المسرح فقد كان لها حضور دائم ومن أهم مسرحياتها، «هالة حبيبتي» و«أخويا هايص وأنا لايص» و«حب في التخشيبة» و«فارس بني خيبان»، ونالت دلال عبدالعزير عددًا من الجوائز، حيث حصلت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان التلفزيون العام ١٩٨٨.