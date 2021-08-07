فصل 3 موظفين من «سي إن إن» لـ«عدم تلقي اللقاح»

امرأة تلتقط صورة لشعار «سي إن إن» أمام مقر القناة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية في 30 مايو 2020 (أ ف ب)

كشفت وسائل إعلام أميركية أن شبكة «سي إن إن» صرفت ثلاثة موظفين، لخرقهم السياسة الصحية للقناة بعدما حضروا إلى مكاتبهم من دون أن يكونوا مطعمين ضد (كوفيد-19).

وفي مذكرة داخلية بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، سُربت إلى وسائل إعلامية محلية، أوضح رئيس «سي إن إن» جيف زاكر أن القناة علمت بمجيء ثلاثة من موظفيها إلى مكتب عملهم الأسبوع الماضي، وهم غير ملقحين، وقال إن الثلاثة «صُرفوا» من العمل، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأوضح في مقتطفات من المذكرة التي نشرها مراسل «سي إن إن» أوليفر دارسي على تويتر «اسمحوا لي أن أكون واضحا: لدينا سياسة تقوم على عدم التسامح إطلاقا في هذا الصدد».

ولم تحدد المذكرة أسماء الموظفين المفصولين أو الوظائف التي يشغلونها. ولم ترد «سي إن إن» على الفور على سؤال وكالة فرانس برس في هذا الموضوع.

نظام الثقة

وكانت القناة اعتمدت نظاما قائما على الثقة يتطلب تلقيح الموظفين من دون الحاجة إلى تقديمهم دليلا على ذلك. لكن هذا الأمر قد يتغير في المستقبل، وفق زاكر. وقال زاكر في المذكرة إن اللقاح إلزامي لأي شخص يعمل في الميدان أو يكون على احتكاك بموظفين آخرين أو يداوم حضوريا في مكاتب «سي إن إن».

وفي مايو، قضت الحكومة الفدرالية الأميركية بجواز مطالبة أصحاب العمل الموظفين الذين يحضرون إلى مكاتبهم بأن يكونوا مطعمين ضد كوفيد-19. وقالت شركات تكنولوجيا عملاقة بينها فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، إن موظفيها يمكن أن يحصلوا على اللقاح قبل العودة إلى العمل حضوريا.

كما أعلن زاكر أن عودة موظفي «سي إن إن» إلى مكاتب العمل المقررة في 7 سبتمبر، سترجأ إلى موعد لاحق في أكتوبر. في الوقت الراهن، يعمل حوالي ثلث أفراد طواقم التحرير للقناة في الولايات المتحدة حضوريا على أساس طوعي، وفق زاكر.