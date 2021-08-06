كوميدي مثير للجدل يعود إلى المسرح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 05:20 مساء
الكوميدي الأميركي لويس س. ك. في بيفرلي هيلز في 28 فبراير 2016 (أ ف ب)

يعتزم الممثل الكوميدي الأميركي لويس سي. كاي. الذي تعرضت مسيرته المهنية لضربة قوية، إثر الاتهامات بممارسته سلوكيات جنسية فاضحة، العودة إلى المسرح.

وكان لويس (53 عاما) أقر سنة 2017 بممارسة أفعال فاضحة أمام نساء عدة، بعد معلومات كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» في هذا الإطار في خضم حركة «مي تو» المناهضة للانتهاكات الجنسية إثر انكشاف فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، وفق «فرانس برس».

وحاول لويس سي. كاي. العودة إلى خشبة المسرح عام 2018، لكنه واجه انتقادات بسبب نكاته عن الناجين من حوادث إطلاق النار وأفراد مجتمع المثليين.

أتشوّق لأرى وجوهكم
قال الكوميدي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى معجبيه، الأربعاء «أنا أتشوّق لأرى وجوهكم جميعا حين سأروي بعض النكات الوقحة».

وتشمل الجولة عروضا في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، ورومانيا، وأوكرانيا.

ويُعرف الكوميدي الفائز ست مرات بجوائز إيمي التلفزيونية الأميركية، واسمه الحقيقي لويس سزكيلي، بأسلوب الكوميديا السوداء والسخرية من الذات.

وبعد تسريبات «نيويورك تايمز»، أعلنت شركات عدة وقف تعاونها مع الكوميدي الأميركي.

وفي العام الماضي، نشر لويس سي. كاي. على موقعه الإلكتروني مقطعا تمثيليا ساخرا تناول فيه الفضيحة، جاء فيه «لقد تعلمت الكثير. تعلمت أن أتناول الطعام بمفردي في مطعم بينما يتم شتمي في الجانب الآخر من الغرفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الآن.. تغطية قناة الوسط لـ «ديربي الحسم»: تحليلات وتقارير حصرية
رياضة محلية
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طاجن الحوت بالخضار من المطبخ الليبي