كوميدي مثير للجدل يعود إلى المسرح

الكوميدي الأميركي لويس س. ك. في بيفرلي هيلز في 28 فبراير 2016 (أ ف ب)

يعتزم الممثل الكوميدي الأميركي لويس سي. كاي. الذي تعرضت مسيرته المهنية لضربة قوية، إثر الاتهامات بممارسته سلوكيات جنسية فاضحة، العودة إلى المسرح.

وكان لويس (53 عاما) أقر سنة 2017 بممارسة أفعال فاضحة أمام نساء عدة، بعد معلومات كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» في هذا الإطار في خضم حركة «مي تو» المناهضة للانتهاكات الجنسية إثر انكشاف فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، وفق «فرانس برس».

وحاول لويس سي. كاي. العودة إلى خشبة المسرح عام 2018، لكنه واجه انتقادات بسبب نكاته عن الناجين من حوادث إطلاق النار وأفراد مجتمع المثليين.

أتشوّق لأرى وجوهكم

قال الكوميدي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى معجبيه، الأربعاء «أنا أتشوّق لأرى وجوهكم جميعا حين سأروي بعض النكات الوقحة».

وتشمل الجولة عروضا في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، ورومانيا، وأوكرانيا.

ويُعرف الكوميدي الفائز ست مرات بجوائز إيمي التلفزيونية الأميركية، واسمه الحقيقي لويس سزكيلي، بأسلوب الكوميديا السوداء والسخرية من الذات.

وبعد تسريبات «نيويورك تايمز»، أعلنت شركات عدة وقف تعاونها مع الكوميدي الأميركي.

وفي العام الماضي، نشر لويس سي. كاي. على موقعه الإلكتروني مقطعا تمثيليا ساخرا تناول فيه الفضيحة، جاء فيه «لقد تعلمت الكثير. تعلمت أن أتناول الطعام بمفردي في مطعم بينما يتم شتمي في الجانب الآخر من الغرفة».