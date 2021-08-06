تسجيل 16 موقعا ليبيا بقائمة التراث الإسلامي

لجنة التراث في منظمة «إيسيسكو» تدرج 16 مواقعا ليبيا في القائمة النهائية للتراث الإسلامي (فيسبوك)

أعلنت لجنة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، تسجيل 16 مواقعا ليبيا في القائمة النهائية للتراث الإسلامي ضمن 97 موقعا ثقافيا في 12 دولة، حسب صفحة وزارة الثقافة في «فيسبوك»، الجمعة.

جاء ذلك في اجتماع الدورة التاسعة للجنة، 29 يونيو2021، والتي عقدت بدعوة من المدير العام للمنظمة، عبر تقنية التواصل عن بُعد، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وقالت الوزارة في منشور لها على «فيسبوك»: «ستعمل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على تشكيل لجنة ضمن أفق زمني محدد لترشيح عددٍ من المواقع والمدن الليبية، والمقدرات التراثية المادية، وغير المادية لضمها إلى لائحة التراث بالعالم الإسلامي، التي تتطلب شروطاً ومعايير دقيقة، وينبثق ذلك من تنوع وغنى التراث الحضاري الثقافي التاريخي المادي وغير المادي الذي تزخر به دولة ليبيا» .

قائمة التراث

تتضمن قائمة المواقع التي اعتمدتها لجنة التراث التي شكلتها وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في دولة ليبيا كتراث مادي: «جامع أحمد باشا، وجامع درغوت، وجامع قرجي، وجامع الناقة، وجامع شروس في مدينة الحرابة، وجامع اتيتروين في زلتين، وحوش الحفر في مدينة غريان، وزاوية البازة في زليتن، ومدرسة عثمان باشا الساقزلي في طرابلس، والقصر الفاطمي باجدابيا، وزاوية عمورة في جنزور، وقوس ماركوس أوروليوس في طرابلس، وحوش القرمانلي، ومقبرة جنزور الأثرية، وحوش محسن، و جامع شائب العين».

وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي اعتمدت خلال اجتماعاتها سابقا، مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية في طرابلس، وجامع مراد آغا في تاجوراء، وجامع أوجلة العثيق، وقصر الحاج، ووادي الناموس، وقلعة مرزق.