تسجيل 16 موقعا ليبيا بقائمة التراث الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 03:20 مساء
لجنة التراث في منظمة «إيسيسكو» تدرج 16 مواقعا ليبيا في القائمة النهائية للتراث الإسلامي (فيسبوك)

أعلنت لجنة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، تسجيل 16 مواقعا ليبيا في القائمة النهائية للتراث الإسلامي ضمن 97 موقعا ثقافيا في 12 دولة، حسب صفحة وزارة الثقافة في «فيسبوك»، الجمعة.

جاء ذلك في اجتماع الدورة التاسعة للجنة، 29 يونيو2021، والتي عقدت بدعوة من المدير العام للمنظمة، عبر تقنية التواصل عن بُعد، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وقالت الوزارة في منشور لها على «فيسبوك»: «ستعمل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على تشكيل لجنة ضمن أفق زمني محدد لترشيح عددٍ من المواقع والمدن الليبية، والمقدرات التراثية المادية، وغير المادية لضمها إلى لائحة التراث بالعالم الإسلامي، التي تتطلب شروطاً ومعايير دقيقة، وينبثق ذلك من تنوع وغنى التراث الحضاري الثقافي التاريخي المادي وغير المادي الذي تزخر به دولة ليبيا» .

قائمة التراث
تتضمن قائمة المواقع التي اعتمدتها لجنة التراث التي شكلتها وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في دولة ليبيا كتراث مادي: «جامع أحمد باشا، وجامع درغوت، وجامع قرجي، وجامع الناقة، وجامع شروس في مدينة الحرابة، وجامع اتيتروين في زلتين، وحوش الحفر في مدينة غريان، وزاوية البازة في زليتن، ومدرسة عثمان باشا الساقزلي في طرابلس، والقصر الفاطمي باجدابيا، وزاوية عمورة في جنزور، وقوس ماركوس أوروليوس في طرابلس، وحوش القرمانلي، ومقبرة جنزور الأثرية، وحوش محسن، و جامع شائب العين».

وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي اعتمدت خلال اجتماعاتها سابقا، مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية في طرابلس، وجامع مراد آغا في تاجوراء، وجامع أوجلة العثيق، وقصر الحاج، ووادي الناموس، وقلعة مرزق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الآن.. تغطية قناة الوسط لـ «ديربي الحسم»: تحليلات وتقارير حصرية
رياضة محلية
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طاجن الحوت بالخضار من المطبخ الليبي