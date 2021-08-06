شكوك حول مشاركة تشارلي واتس مع «رولينغ ستونز»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 12:47 مساء
عولج تشارلي واتس من سرطان في الحنجرة سنة 2014 (أ ف ب)

كشف الناطق باسم تشارلي واتس أن عازف آلة الدرامز الإيقاعية، في «رولينغ ستونز»، قد يفوِّت الجولة التي تعتزم الفرقة إجراءها في أميركا في الخريف لدواع طبية.

وقال الناطق باسم الموسيقي (80 عاما) إن «تشارلي خضع لعملية تكللت بالنجاح»، لكن الأطباء يرون أنه بحاجة إلى الراحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأضاف «إنه لأمر مخيّب للآمال قبل أسابيع قليلة من بدء التمرينات، وهذا أقلّ ما يمكن قوله في هذا الشأن، لكنّ أحدا لم يكن يتوقّع ذلك».

وكانت جولة «رولينغ ستونز» مبرمجة في الأصل للعام الماضي وهي أرجئت بسبب وباء كوفيد-19. ومن المرتقب أن تنطلق في 26 سبتمبر في سانت لويس، على أن تُختتم في العشرين من نوفمبر في أوستن (تكساس).

وسيحلّ ستيف جوردن محلّ تشارلي واتس.

وغرّد المغني وقائد الفرقة ميك جاغر «نتطلّع لملاقاة تشارلي مجدّدا فور تعافيه التام. وشكرا لصديقنا ستيف الذي قبل الانضمام إلينا كي يتسنّى لنا أن نقدّم لكم كل العروض المرتقبة هذا الخريف».

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