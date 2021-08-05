الأردني محمد نزار يطلق مبادرة «حَكَم» دفاعا عن حقوق الذكور

الممثل الأردني محمد نزار (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الممثل الأردني الشاب محمد نزار حملة ذكورة من خلال فيديو بعنوان «حَكَم» نشره عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، ويعد الفيديو تجربته الأولى في الكتابة والإخراج؛ حيث يحاول الدفاع عن حقوق الذكور بالمنطقة العربية ضد ضغوط مختلفة ومحظورات مجتمعية تقع عليهم. وقام نزار ببطولة وكتابة وإخراج الفيديو.

ويُظهر الفيديو ذكورًا بمختلف أعمارهم ودياناتهم وظروفهم وخلفياتهم الاجتماعية، بينما يظهر نزار مصحوبًا بأداء صوتي في الخلفية، ويقول: «عمرك سألت حالك إذا ممكن تكون ضحية مجتمع ذكوري؟!»، ويسترسل موضحًا أن هذا المصطلح دوما ما نسمعه في حملات الدفاع عن حقوق المرأة، رغم أن الذكور قد يتعرضون بدورهم لكثير من الضغوط الحياتية والمحظورات المجتمعية التي ليس لها أساس من الصحة. وذكر أمثلة كتحريم البكاء لمجرد أنك رجل، أو انتقاد العضلات وخشونة الصوت كعلامات رجولة، وغيرها من المضايقات التي قد يتعرض لها كل ذكر.

ويختتم نزار رسالته في مبادرة «حَكَم»، بأن هناك أشياء يعيشها الذكور ويحتملونها على حساب راحتهم خوفًا من هذه الضغوط، ولكن من حقهم أن يتعبوا، يبكوا، ويسقطوا، طالما هناك نهوض بعد ذلك السقوط. لأن الرجل في نهاية الأمر بشر، من حقه أن يعيش الضعف مثلما يعيش القوة.