صندوق استثماري كبير يشتري شركة ريز ويذرسبون للإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 05:00 مساء
ريز ويذرسبون في بيفرلي هيلز، 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

اشترى صندوق استثماري يسعى إلى خوض غمار البثّ التدفقي شركة الإنتاج التي أسستها ريز ويذرسبون المتمحورة حول النساء والتي في رصيدها أعمال ناجحة مثل مسلسل «بيغ ليتل لايز».

واستحوذت شركة إعلامية جديدة لم يُكشف عن اسمها مدعومة من مجموعة الاستثمار الكبيرة «بلاكستون» على الجزء الأكبر من أسهم «هيلو سنشاين» التي باتت قيمتها تقدَّر بنحو 900 مليون دولار، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال» وقناة «سي إن بي سي»، بحسب «فرانس برس».

وقالت ويذرسبون: «أسستُ هذه الشركة لتغيير صورة النساء في وسائل الإعلام».

وصرَّحت في بيان أنه من شأن الاتفاق مع «بلاكستون» أن «يسمح لنا بسرد مزيد من القصص المسلية والمؤثرة والغنية بالعبر عن حياة النساء حول العالم».

ويتولّى مسؤولان سابقان في «ديزني»، هما كيفين ماير وتوم ستاغز، إدارة الشركة الإعلامية الجديدة.

ويأتي إطلاقها في وقت يسعى كثيرون من عمالقة هوليوود إلى توسيع خدماتهم في مجال البثّ التدفقي، من مثل «نتفليكس» و«ديزني+» و«إتش بي أو ماكس» و«أمازون برايم فيديو».

وخلال السنوات الأخيرة، ركَّزت ريز ويذرسبون (45 عامًا) الحائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في «ووك ذي لاين» الصادر سنة 2005 على الإنتاج. وشاركت أيضًا جينيفر أنيستون بطولة «ذي مورنينغ شوو» على «آبل تي في+».

وستواصل الإشراف على «هيلو سنشاين» التي في رصيدها أيضًا المسلسل القصير «ليتل فايرز إيفريوير» مع المديرة الحالية للمؤسسة ساره هاردن.

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