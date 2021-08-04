درة تبدأ تصوير مسلسلها الجديد «غالية»

تنتظر درة عرض أحدث أعمالها السينمائية «الكاهن» (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت الممثلة التونسية درة، الإثنين، تصوير مشاهدها في الحكاية الجديدة من مسلسل «زي القمر» والتي تحمل عنوان «غالية».

الحكاية تتكون من خمس حلقات، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج مها سليم وسينرجي، ويشارك في بطولتها صلاح عبدالله، فرح يوسف، ومراد مكرم، ومن إخراج شيرين عادل.

الحكايات السابقة من مسلسل «زي القمر» لعبت بطولتها النجمات إلهام شاهين، وليلى علوي، وجومانا مراد.

من ناحية أخرى، تنتظر درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر المقبل، والذي كتبه محمد ناير وأخرجه عثمان أبو لبن، ويشاركها في بطولته محمود حميدة، وإياد نصار، وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي.