انطلاق تصوير «مربع برمودا» في شبرامنت

عمرو عبدالجيل بطل فيلم «مربع برمودا» (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ، الثلاثاء، تصوير مشاهد الفيلم الجديد «مربع برمودا» داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت (غرب القاهرة)، بحسب تصريحات للسيناريست المصري هشام هلال.

وأشار هشام إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن الكوميدية من خلال بعض المفارقات الكوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير برمودا الذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، موضحا أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي.

وتدور أحداث الفيلم حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وشيرين رضا وتتوالى الأحداث.

وأوضح هلال أن الفيلم يضم أيضا محمد جمعة، والإعلامية والفنانة نهى رأفت، والوجه الجديد يوسف الفنجري.

وعن تعاونه مع المخرج طارق رفعت، أكد السيناريست المصري أنه يعرفه من قبل وعندما رشحه له المنتج عاطف كامل لم يتردد وأخبره أنه مخرج متميز، مشيرا إلى أن هذا هو أول أفلام طارق كمخرج بعد أن قدم عددا من المسلسلات الناجحة.

من ناحية أخرى، كشف هشام أنه يواصل حاليا تصوير مسلسله الجديد «المماليك»، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة، حيث يتكون من 60 حلقة، ويشارك في بطولته بيومى فؤاد، ورانيا يوسف، ورامي وحيد، ومحمد لطفي، وفيدرا ورامي غيط ومحمد سليمان ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، ومن إخراج حازم فودة.