وزيرة الثقافة المصرية تكرم صناع «ريش» بعد جائزة «كان»

وزيرة الثقافة المصرية تتوسط صناع فيلم «ريش» (خاص لـ بوابة الوسط)

كرّمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، مساء الثلاثاء، صناع فيلم «ريش» من إخراج عمر الزهيري، بعد الفوز بجائزة مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان «كان السينمائي الدولي»؛ وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وبحضور مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما الدكتور خالد عبدالجليل، وكوكبة من السينمائيين وصناع الفيلم.

وقالت عبدالدايم إنّ الفوز بالجائزة يعد إنجازا تاريخيا باعتباره أول فيلم مصري يحصل عليها، خصوصا أنها المشاركة الأولى بهذه المسابقة، وتابعت أن الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية في مجال السينما، كما أشادت بالمستوى الفني المميز للفيلم وصناعه، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستمرار التفوق.

وأكدت وزيرة الثقافة المصرية فخرها بهذا الإنجاز، موجهة تحية تقدير لمبدعي الفيلم ووعدتهم بتقديم أشكال الدعم كافة.

وأعرب صناع الفيلم عن سعادتهم البالغة بتكريم وزيرة الثقافة لهم واهتمامها بإثراء ودعم الحركة السينمائية المصرية.

بدأ الحفل بمشاهد مسجلة عن الفيلم وصناعه أثناء مشاركتهم في مهرجان «كان» وحصولهم على الجائزة، بعدها كرمت وزيرة الثقافة فريق العمل بتسليمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير وهم، المنتج محمد حفظي، المنتجة شاهيناز العقاد، المخرج عمر الزهيري، مديرالتصوير كمال سامي، مهندس الديكور عاصم علي، المونتير هشام صقر، المنتج المنفذ محمد الراعي، مدير الإدارة الإنتاجية سامر صلاح، مصممة الملابس هبة حسني، مهندس الصوت أحمد عدنان، مدير الإنتاج هشام أبو زيد، مساعد المخرج أحمد عماد والممثلين دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، أبوسيفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، ناصر جلال، عبدالله، سامية، ويوستينا سمير (مسؤولة الممثلين بالمنيا).