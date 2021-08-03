انطلاق «غزة مونامور» تجاريا في سينما «زاوية»

بوستر فيلم «غزة مونامور» (خاص لـ بوابة الوسط)

تطلق «MAD Solutions» العروض التجارية لفيلم «غزة مونامور» للثنائي طرزان وعرب ناصر، وستبدأ من مصر؛ حيث سيحصل الفيلم على عروض بسينما زاوية ابتداء من الأربعاء 4 أغسطس، وذلك استعدادًا لإطلاقه في باقي الدول العربية.

وأخيرًا فاز الفيلم بجائزة النقاد من مهرجان «فرايبورغ السينمائي» بسويسرا، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى 10 جوائز دولية.

وكان «غزة مونامور» هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وتدور أحداثه في غزة؛ حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـ«أبولو» ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم «غزة مونامور» من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.