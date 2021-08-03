كاثي غريفين مصابة بسرطان الرئة

كاثي غريفين، 6 فبراير 2016، لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ ف ب)

أصيبت الممثلة والفكاهية الأميركية، كاثي غريفين، بسرطان في الرئة اليسرى يتطلّب علاجه استئصالا جزئيا.

وكتبت الممثلة التي شاركت في فيلم «ذي كايبل غاي» على «تويتر»، الإثنين «سأخضع لعملية لاستئصال نصف رئتي اليسرى. نعم، أنا أعاني من سرطان في الرئة في حين أنني لم أدخّن يوما التبغ».

وأردفت الفكاهية (60 عاما) إن «الأطباء متفائلون جدّاP نظرا إلى أن السرطان لا يزال في المرحلة الأولى من التقدّم وهو محصور برئتي اليسرى».

وكانت كاثي غريفين الحائزة جائزتي «إيمي» - والتي شاركت لمدّة 10 سنوات في إحياء سهرة ليلة رأس السنة على «سي إن إن» -أثارت جدلا في العام 2017، بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها وهي تحمل ما يشبه رأسا مقطوعا مضرّجا بالدماء فيه ملامح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشكّلت تلك الحادثة ضربة لمسيرة الممثلة، التي خسرت عقدها مع «سي إن إن» واضطرت إلى إلغاء عدّة عروض، بالرغم من نشر فيديو قدّمت فيه الاعتذار. وتلقّت غريفين أيضا تهديدات بالقتل.