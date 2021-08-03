نجاح كبير لـ «ولد مرزوق» في دور العرض الخليجية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 01:00 مساء
بوستر الفيلم السعودي «ولد مرزوق» (خاص لـ بوابة الوسط)

حقق الفيلم السعودي «ولد مرزوق» نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرين منذ طرحه في دور العرض الخليجية، الخميس.

وتدور أحداث الفيلم حول قلادة حولت حياة سالم من لا شيء إلى مالك كل شيء. قلادة البطل سالم جعلته ملقبا بولد مرزوق من بعدها، ففي فترة من حياته وبعد أن عثر على قلادته السحرية أثناء عودته من المدرسة عثر الحظ عليه أيضا. وبدأت عيون الناس وقلوبهم تتمنى ما يملكه، ليكتشف بعد ما عاناه بسرقتها بأنه لا حظ دون الحب وتوفيق الله قبل كل شيء.

الفيلم من إنتاج شركة «I see media» إياد الخزوز، ومن تأليف أحمد عيسى، وإخراج سيف الشيخ نجيب. وبطولة كل من طارق الحربي، شيلاء السبت، أندريه سكاف، أدهم مرشد، محمد القس، خديجة سليمان، عبدالله أبو هوجس، وطلال الشمري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
«غوغل» تكشف عن نموذج جديد من هواتف «بيكسل»
علوم وتكنولوجيا
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي
ليبيا
«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب ...
ليبيا
رسميا.. «يوفنتوس» يبقي كيليني عامين
رياضة عالمية
حاكم لاتسيو الإيطالية: نتعرض لـ«أخطر هجوم إرهابي إلكتروني» عطل تلقي لقاحات ...
دولى
دراسة: 30% من العمال الأوروبيين لا يمكنهم تحمل نفقات إجازة لمدة أسبوع
اقتصاد
«برشلونة» ينهي اتفاق التجديد مع ميسي
رياضة عالمية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
عقيلة منتقدا شرط الأبوين الليبيين للترشح للرئاسة: هذا يخالف الشرع والقانون
ليبيا
النائب الشويهدي يطالب بأن يكون العسكري مستقيلا قبل ترشحه للرئاسة بسنتين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة طبيعية «مبتكرة» للتخلص من الصداع النصفي