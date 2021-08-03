نجاح كبير لـ «ولد مرزوق» في دور العرض الخليجية

بوستر الفيلم السعودي «ولد مرزوق» (خاص لـ بوابة الوسط)

حقق الفيلم السعودي «ولد مرزوق» نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرين منذ طرحه في دور العرض الخليجية، الخميس.

وتدور أحداث الفيلم حول قلادة حولت حياة سالم من لا شيء إلى مالك كل شيء. قلادة البطل سالم جعلته ملقبا بولد مرزوق من بعدها، ففي فترة من حياته وبعد أن عثر على قلادته السحرية أثناء عودته من المدرسة عثر الحظ عليه أيضا. وبدأت عيون الناس وقلوبهم تتمنى ما يملكه، ليكتشف بعد ما عاناه بسرقتها بأنه لا حظ دون الحب وتوفيق الله قبل كل شيء.

الفيلم من إنتاج شركة «I see media» إياد الخزوز، ومن تأليف أحمد عيسى، وإخراج سيف الشيخ نجيب. وبطولة كل من طارق الحربي، شيلاء السبت، أندريه سكاف، أدهم مرشد، محمد القس، خديجة سليمان، عبدالله أبو هوجس، وطلال الشمري.