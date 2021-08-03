«أمازون» تبدأ بعرض مسلسل «سيد الخواتم» في سبتمبر 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 11:50 صباحا
شعار «أمازون برايم» (أ ف ب)

أعلنت «أمازون» نيتها البدء بعرض مسلسل «سيد الخواتم» القائم على رواية جي. آر. آر. تولكين التي سبق أن نقلت إلى السينما، في الثاني من سبتمبر 2022 في أنحاء العالم أجمع، على أمل منافسة «غايم أوف ثرونز».

وأوضحت «أمازون» التي استحوذت في العام 2017 على الحقوق التليفزيونية لهذا العمل الضارب في مقابل 250 مليون دولار بحسب التقديرات أن «تصوير الموسم الأول انتهى أمس الإثنين في نيوزيلندا»، وفق «فرانس برس».

وتدور أحداث هذا العمل الجديد في الأرض الوسطى ويشارك فيها بعض من الشخصيات المعروفة وهي تنطلق بمغامرات غير مسبوقة تحدث «في فترة سلم نسبي قبل آلاف السنوات من التطورات المذكورة في الهوبيت وسيّد الخواتم لجي. آر. آر. تولكين»، وفق «أمازون ستوديوز».

وستُعرض حلقات الموسم الأول أسبوعا بعد أسبوع، بحسب المجموعة التي نشرت صورة أولى للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأمل «أمازون» من خلال مشروعها القائم حول رواية تولكين التي نقلت إلى السينما في ثلاثة أفلام في مطلع الألفية أن تتقدم في الحرب الضروس التي تدور رحاها بين منصتها للبث التدفقي «برايم» و«نتفليكس» و«ديزني» على وجه الخصوص.

وكانت المجموعة العملاقة التي أسسها جيف بيزوس قد اشترت في أواخر مايو الاستوديو الهوليوودي الشهير «مترو-غولدوين-ماير» في مقابل 8,45 مليارات دولار، ما سمح لها بإثراء محفظتها بأعمال شهيرة، مثل جيمس بوند و«روكي» و«ذي سايلنس أوف ذي لامز».

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