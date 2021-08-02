الرقابة تجيز «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني

من كواليس بروفات مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مجدي الهواري مخرج مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني، والشريك المؤسس لمسرح «كايرو شو» المنتج للعمل، إجازة الرقابة على المصنفات الفنية للعرض بعد مشاهدة المسرحية كاملة في عرض خاص، مساء الأحد، حضره الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي فاجأ الجميع بحضوره إلى مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس.

وأبدى الهواري سعادته بإشادة الدكتور أشرف زكي بالإخراج ومستوى ماقدمته «كايرو شو» للمسرح في مصر من المتعة البصرية والثقافية وإحياء فن الأوبريت من جديد بأحدث التقنيات.

وأعرب مخرج المسرحية عن تقديره الكبير لإشادة لجنة الرقابة بالمستوى الفني للعرض بكافة عناصره المختلفة، مؤكدا فخره بفريق العمل المتميز للمسرحية بداية من نجومها الكبار وصولا إلى أصغر عامل في المسرح.

«ياما في الجراب ياحاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنيا محمد هاني.

يشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سماء إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسؤول في «كايرو شو» أنه سيتم خلال أيام إعلان موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض والذي سيعقد بمكتبة الإسكندرية، بينما فتحت المكتبة بالفعل باب الحجز منذ أيام على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة حيث ستنطلق عروض المسرحية يوم 17 أغسطس الجاري من الإسكندرية.

أشعار المقدمة والختام من كلمات حسن المهدي، وألحان مصطفى الحلواني الذي أعاد توزيع الألحان الأصلية للعرض أيضا، و الملابس من تصميم نيفين رأفت وصمم الديكور كريم المهدي.

«ياما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

من كواليس بروفات مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)