«سلاحي» للأردني محمد نزار يشارك في «بنتونفيل» السينمائي

محمد نزار في مشهد من فيلم «سلاحي» (خاص لـ بوابة الوسط)

ينافس الفيلم القصير «سلاحي» من بطولة الممثل الأردني الشاب محمد نزار في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان «بنتونفيل السينمائي» الأميركي الذي يقام في الفترة بين 2 إلى 8 أغسطس.

وأعلن المهرجان بقيادة النجمة الأمريكية جينا ديفيس اختيار الفيلم رسميًا ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب إعلانه عن الاختيارات الرسمية لمسابقات الأفلام الروائية، والوثائقية لعام 2021.

«سلاحي» هو فيلم روائي قصير للمخرجة والكاتبة آلاء زبارة، وبطولة محمد نزار وملك نصار، تدور أحداثه في دولة اليمن التي مزقتها الحروب والنزاعات، حيث يتتبع فتاة صماء تدعى سليمة ترتبط بكاميرا أهداها لها شقيقها عقيل المراسل الصحفي. ينشغل عقيل في تغطية أحداث الحرب، بينما تتجول سليمة وحدها خارج المنزل لتصور بكاميرتها، بينما توشك غارة جوية على الوقوع.

يقام المهرجان في مدينة بنتونفيل بولاية آركنساس، وتقام فعالياته على الإنترنت؛ تجنبًا لاختلاط الجماهير ووقايةً من وباء «كورونا».

محمد نزار ممثل أردني صاعد لمع من خلال مسلسل «جِن» (2019) الذي سجل أول أعمال نتفليكس العربية الأصلية، وبنفس العام شارك في مسلسل «عبور» الذي عُرض خلال موسم رمضان. كما شارك بالفيلم الأميركي «Rosewater» من إخراج الإعلامي الشهير جون ستيورت، كما شارك أخيرا بالفيلم الفلسطيني «غزة مونامور» للأخوين طرزان وعرب ناصر.