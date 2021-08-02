وزيرة الثقافة المصرية تكرم صناع «ريش» الثلاثاء

مشهد من فيلم «ريش» (خاص لـ بوابة الوسط)

تكرم وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الثلاثاء، صناع فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، وذلك من خلال احتفالية ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، داخل مركز ثروت عكاشة الثقافي في تمام الرابعة مساءً.

يأتي ذلك التكريم تقديرًا لتميز العمل وحصوله على جائزة فيبريسي كأفضل فيلم في الأقسام الموازية وجائزة أفضل فيلم بأسبوع النقاد في مهرجان «كان».

وتدور قصة الفيلم حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس وعبثي.

«ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة «Still Moving»، بالمشاركة مع «Lagoonie Film Production» للمنتجة شاهيناز العقاد و«فيلم كلينك» والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة «Film Clinic Indie Distribution».