مصري يطرح «قبلة حياة» بتوقيع محمد قماح (فيديو)

المطرب الشاب مصري (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب مصري، أغنية جديدة بعنوان «قبلة حياة» على طريقة الفيديو كليب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا وردود فعل إيجابية من قبل الجمهور عقب طرحها بساعات قليلة، الذين عبروا عن جمال كلماتها، وأثنوا على اختيار مصري غناء هذا اللون.

الأغنية من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، وهندسة صوت خالد رؤوف، وجيتار مصطفي أصلان، وصولوهات وفواصل موسيقية محمود شاهي، ومن إنتاج شركة «Brief» وإدارة أعمال الشاعر، وتم تسجيلها في ستوديو فايف بالجيزة.

أغنية «قبلة حياة» هي التعاون الثاني بين مصري والمطرب محمد قماح، بعد تعاونهما سويا في أغنية «فتحت بابها»، التي تم طرحها خلال شهر يناير الماضي، وحققت نجاحا كبيرا عبر موقع «يوتيوب»، حيث استطاعت أن تتخطئ حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، كما حصدت أيضا أغانيه «سلملي ع الندالة» و«عايم غرقان» و«مشاعر إيه» و«زنانة»، على نسب مشاهدات عالية وصلت لأكثر من مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: مصطفي العسال، سلامة علي، أحمد عزت، حمدية التيتي، محمود مزاح، نوار البحيري، جيزو، وهاني فاروق وغيرهم.

وانتهى مصري أخيرا من تسجيل 3 أغاني منفردة جديدة، وتتنوع الأغاني ما بين اللون الشعبي والرومانسي والطرب، وهم: «خاينين» و«متخسرونيش» و«بيت الوجع»، ومن المقرر أن يتم طرحهم خلال الفترة المقبلة.