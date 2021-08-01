توقيف فنان صيني لاتهامه بجريمة اغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 05:00 مساء
كريس وو فنان كندي من أصل صيني اشتُهر عندما كان عضوًا في فرقة «إكسو» (أ ف ب)

أوقف المغني والممثل الكندي من أصل صيني كريس وو الذائع الصيت في الصين، إثر الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب، وفق ما أعلنت الشرطة الصينية.

والأسبوع الماضي، اتهمت طالبة في التاسعة عشرة من العمر كريس وو باغتصابها عندما كانت في السابعة عشرة، وفق «فرانس برس».

وأثارت هذه المزاعم زوبعة إعلامية وموجة من التنديد على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، وفسخت إثرها عدّة ماركات للسلع الفاخرة العقود التي أبرمتها مع النجم.

وأشارت الشرطة الصينية على شبكة التواصل الاجتماعي الرائجة في الصين «ويبو» إلى أن «وو ييفان البالغ من العمر 30 عامًا والحامل الجنسية الكندية مسجون راهنا.. إثر الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب»، مستخدمة الاسم الصيني لكريس وو.

وكشفت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا بعد اتهام عدّة مستخدمي إنترنت النجم بـ«مراوغة شابات مرارًا وتكرارًا لإقامة علاقات جنسية معهن».

كريس وو فنان كندي من أصل صيني كان في السابق عضوًا في فرقة «إكسو» الصينية الكورية الجنوبية التي غادرها سنة 2014 للانطلاق في مسيرة منفردة، كممثل ومغنٍ وعارض أزياء.

وهو الوجه الإعلامي لماركات شهيرة، من قبيل «لوي فويتون» و«بولغاري» و«لانكوم» و«لوريال». وتنتشر الإعلانات التي تحمل صوره على نطاق واسع في الصين.

واتهمت الطالبة دو ميجو مغني البوب باغتصابها خلال موعد غرامي عندما كانت في السابعة عشرة من العمر.

ونفى الفنان هذه التهمة. وأطلق محاموه ملاحقات بحقّ دو ميجو التي ادّعت بدورها على وو أمام القضاء.

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