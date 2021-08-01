«منصة الجونة» تمدد فترة التقديم لمرحلة ما بعد الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 03:31 مساء
الفائزون بجوائز «منصة الجونة السينمائية» 2020 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» تمديد فترة التقديم للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج للدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية.

يمكن للراغبين تقديم مشاريعهم حتى 8 أغسطس 2021. ويمكن الوصول إلى المعلومات الكاملة الخاصة بأهلية واستمارة التقديم من خلال موقع المهرجان.

تفحص المشاريع المؤهلة لجنة من الخبراء مُعينة بواسطة مهرجان «الجونة السينمائي»، ويتم اختيار المشاريع وفقا لمحتواها ورؤيتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليًا.

يحصل أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أميركي وشهادة منصة الجونة السينمائية. إضافة إلى ذلك، فإن المشاريع المشاركة مؤهلة للفوز بمنح أخرى مُقدمة بواسطة رعاة وشركاء المهرجان.

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021.

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