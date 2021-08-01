تعرف على مصر جديدة من خلال برنامج «Roam Egypt»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 01:14 مساء
رؤوف السيد، يسار، وتيمور عثمان (خاص لـ بوابة الوسط)

ينطلق، الأحد، أول حلقات برنامج «Roam Egypt» والذي يقدمه كل من رؤوف السيد وتيمور عثمان، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

البرنامج عبارة عن مبادرة حقيقية لانتعاش السياحة من خلال جولة في كل المحافظات المصرية، وسيتم من خلالها تقديم جميع المعلومات التي تحتاجها من أجل قضاء إجازة ممتعة من خلال تجربة حية يعيشها مقدما البرنامج، بداية من حجز الفندق والمواصلات مرورًا بالأماكن الشهيرة وأيضًا الغريبة التي لا يعرفها البعض وكذلك الأنشطة التي تستطيع تنفيذها خلال زيارتك، ومن المقرر أن يتم تصوير البرنامج في محافظات مصر كافة، وسيتم عرضه نهاية كل شهر على صفحة البرنامج و«يوتيوب».

فكرة البرنامج جاءت بعد اجتماع تيمور عثمان، وهو مصور ورحَّالة مصري وصاحب الهاشتاج الشهير «Thisisegypt» والمنتج الفني والمخرج الشهير رؤوف السيد، على حب مصر وخصوصا الأماكن التي لا تنال شهرة واسعة وكذلك الأماكن التي يذهب إليها البعض لكن لا يعرفون خباياها أو معلومات حقيقية عنها وهذا هو الهدف من البرنامج وهو اكتشاف المكان بشكل لم تره من قبل من خلال تجربة واقعية تفيد الجميع وخصوصًا محبي وعشاق السفر.

الحلقة الأولى والتي تعرض، الأحد، تم تصويرها في مرسى مطروح (شمال غرب القاهرة) وسنشاهد من خلال الحلقة مدينة مطروح مثلما لم ترها من قبل وسنتعرف على أماكن وعلى أنشطة لم نسمع عنها.

البرنامج عبارة عن مبادرة حقيقية لانتعاش السياحة في مصر (خاص لـ بوابة الوسط)
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