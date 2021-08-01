وزيرة الثقافة تشارك في لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني

وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان تشارك في لقاء مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني (فيسبوك)

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، السبت، في اللقاء المشترك لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس، مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وحضر اللقاء وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب وشؤون المرأة ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات التي تخص دور وعمل منظمات المجتمع المدني في المرحلة الحالية.

وعبرت وزيرة الثقافة في كلمتها خلال اللقاء، عن أهمية مثل هذه اللقاءات من جهة الوقت وما تمر به بلادنا ولجهة المشاركين، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ومُنتسبيها على استعداد تام للحوار والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، الذي يدعم المجال الثقافي ويعزز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي.

وقالت: «إننا نعمل على أن تتضافر جهود المثقفين والوزارة بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني لخدمة ليبيا وشعبها».

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني ملاحظاتهم واقتراحاتهم للائحة المقترحة لعمل المنظمات، كما نوقشت الصعوبات والمشاكل التي تواجهها، والتي أجاب عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء.

وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان ورئيس الحكومة في لقاء مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني (فيسبوك)

لقاء مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني (فيسبوك)