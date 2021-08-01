اتهام صناع «ستيلووتر» بالاستغلال

أماندا نوكس في مودينا في 15 يونيو 2019 (أ ف ب)

أثار فيلم جديد غضب شابة أميركية كانت في قلب جريمة مدوّية بُرّئت منها، وقالت أماندا نوكس إن العمل يستغل قضيتها.

ويروي «ستيلووتر» الذي خرج إلى الصالات الأميركية، الجمعة، قصة رجل أميركي (يؤدي دوره مات دايمون) يسافر إلى فرنسا ليساعد ابنته (أبيغيل بريسلن) المسجونة إثر اتهامها بقتل صديقتها، وهي تهمة تنفي ارتكابها، وفق «فرانس برس».

ولا يخفي المخرج توم ماكارثي أنه استوحى فيلمه من قصة أماندا نوكس، لكنه يؤكد أن السيناريو الذي وضعه مختلف.

أمضت أماندا نوكس أربع سنوات في سجن إيطالي بعد مقتل شريكتها في الشقة، البريطانية ميريديث كيرشير، سنة 2017. وقد وجّهت أصابع الاتهام إليها وإلى حبيبها السابق رافاييليه سوليتشيتو. لكنها بُرّئت في نهاية المطاف.

وكتبت الشابة (34 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي «ماذا عن حياتي؟ ماذا عن قصتي؟ لماذا يُستخدم اسمي للإشارة إلى أحداث لست مسؤولة عنها؟».

وأضافت: «أثير هذه المسألة، لأن آخرين لا يزالون يستغلون اسمي ووجهي وقصتي من دون موافقتي. وآخر مثل على ذلك، فيلم ستيلووتر»، منتقدة في معرض حديثها وسائل الإعلام التي تتكلم عن «مسلسل أماندا نوكس».

وصرحت نوكس «من خلال تغيير الوقائع الخاصة ببراءتي... وإغفال دور السلطات في اعتقالي التعسفي، يعزز ماكارثي الانطباع بأنني مذنبة ولست جديرة بالثقة».

ودعت الشابة ختامًا توم ماكارثي ومات دايمون إلى المشاركة في البودكسات الذي تحييه، قائلة «أنا أكيدة من أننا سنجري حديثا شيقا».