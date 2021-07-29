أحمد عز في صدارة شباك التذاكر المصرية

أحمد عز في كواليس العرض الخاص لفيلمه «العارف» (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل فيلم «العارف» للنجم المصري أحمد عز تصدُّره لشباك التذاكر المصرية؛ حيث حقّق، الأربعاء، مليونا و102 ألف و270 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوعين عرض 34 مليونًا و946 ألفا و710 جنيهات، ليعيد بتلك الإيرادات الحياة لدور العرض السينمائي بعد أزمة «كورونا».

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

وجاء في المركز الثاني فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبدالعزيز؛ حيث حقق 621 ألفًا و216 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أسابيع إلى 29 مليونًا و844 ألفًا و314 جنيهًا.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني؛ حيث حقق 424 ألفًا و359 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أسابيع إلى 38 مليونًا و485 ألفا و677 جنيها، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» الأربعاء، 10 آلاف و272 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 11 أسبوع إلى 19 مليونا و319 ألفا و883 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

في حين حقق فيلم «ديدو» أقل إيراد يومي وقدره 544 جنيها فقط، ليصل إجمالي ما حققه في 11 أسبوعا إلى 14 مليونا و303 آلاف و58 جنيها، وهو من بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.