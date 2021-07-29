تارا عبود: أتمنى أن تصل حكاية «أميرة» للقلوب

الممثلة الأردنية تارا عبود (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك الممثلة الأردنية تارا عبود في مهرجان «فينيسيا السينمائي» بإيطاليا في دورته الـ 78 بأول بطولة لها من خلال فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب؛ حيث يشهد الفيلم عرضه العالمي الأول من خلال منافسته ضمن مسابقة آفاق، ويقام المهرجان خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر.

«أميرة» مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

وعن مشاركة فيلم «أميرة» في مهرجان «فينيسيا السينمائي»، قالت تارا عبود «إنه شرف كبير لي، وحلم أصبح حقيقة، أشعر بالحماس والشوق لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة وأن أرى عائلتي الفنية مرة أخرى بعد فترة طويلة. أتمنى أن تصل حكايتنا إلى القلوب، وأن تترك أثرًا كبيرًا في المشاهد، لقد انتظرنا هذه الللحظة بحرارة، وهذا هو حصاد عملنا الشاق».

يشارك تارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب من بينهم النجمة صبا مبارك، علي سليمان، قيس ناشف، وليد زعيتر، وهو إنتاج مصري - أردني - فلسطيني، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

تارا عبود ممثلة فلسطينية - أردنية، اختارتها مجلة «سكرين إنترناشونال» ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها «من وراء الباب» للمخرج معتز مطر، و«Log in» للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم «أميرة الجبال» (2009) للمخرج أمجد الرشيد.

تارا عبود، يسار، وصبا مبارك في مشهد من «أميرة» (خاص لـ بوابة الوسط)