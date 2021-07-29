وفاة داستي هيل أحد موسيقيي فرقة «زي زي توب»

عازف غيتار البيس داستي هيل، يسار، على المسرح في كاليفورنيا، 25 أبريل 2015 (أ ف ب)

أعلنت فرقة «زي زي توب» لموسيقى البلوز روك، أمس الأربعاء، وفاة أحد أعضائها الرئيسيين، عازف غيتار البيس داستي هيل المعروف بلحيته الشقراء الطويلة والذي كان في صفوف الفرقة منذ بداياتها سنة 1970، عن عمر يناهز 72 عامًا.

وكتب العضوان الآخران في الفرقة، عازف الدرامز فرانك بيرد والمغني وعازف الغيتار بيلي غيبونز على موقع الفرقة على الإنترنت: «تلقينا بحزن شديد نبأ وفاة رفيقنا داستي هيل أثناء نومه في منزله في هيوستن (تكساس)»، وفق «فرانس برس».

وأضاف الموسيقيان: «سنفتقد حضورك الذي لا يتزعزع وروح الدعابة لديك» و«معنا جحافل من عشاق، زي زي توب، في العالم أجمع».

وأعلن عضوا الفرقة، الجمعة، أن داستي هيل مضطر «للتعريج على تكساس للعلاج من مشكلة في الفخذ»، على أن يحل محله موسيقي آخر خلال جولة الفرقة هذا الصيف. وكان مقررًا أن تحيي الفرقة حفلة مساء الأربعاء، في سيمبسونفيل بولاية كارولينا الجنوبية، لكن رسالة نُشرت على موقع بيع التذاكر أعلنت إلغاء الحفلة.

وانضم داستي هيل، صاحب اللحية الشقراء الطويلة كزميله في الفرقة المغني بيلي غيبونز، إلى «زي زي توب» منذ العام 1970 أي بعد عام على تأسيسها.

وخلال نصف قرن من الوجود وخمسة عشر ألبوما، أصبحت الفرقة التي تأسست في تكساس جزءًا من تاريخ موسيقى الروك والبلوز الأميركية.

واشتُهرت «زي زي توب» في السبعينيات، لا سيما مع أغنية «لا غرانج» التي عبرت شهرتها الزمن. لكنّ أكبر نجاح تجاري للفرقة يبقى ألبوم «إيليمينايتر» العام 1983، خصوصا مع أغنيتي «غيمي أول يور لوفين» و«شارب دريسد مان».

وانضمت الفرقة إلى متحف «روك أند رول هال أوف فايم» العام 2004.