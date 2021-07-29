وفاة داستي هيل أحد موسيقيي فرقة «زي زي توب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 12:06 مساء
عازف غيتار البيس داستي هيل، يسار، على المسرح في كاليفورنيا، 25 أبريل 2015 (أ ف ب)

أعلنت فرقة «زي زي توب» لموسيقى البلوز روك، أمس الأربعاء، وفاة أحد أعضائها الرئيسيين، عازف غيتار البيس داستي هيل المعروف بلحيته الشقراء الطويلة والذي كان في صفوف الفرقة منذ بداياتها سنة 1970، عن عمر يناهز 72 عامًا.

وكتب العضوان الآخران في الفرقة، عازف الدرامز فرانك بيرد والمغني وعازف الغيتار بيلي غيبونز على موقع الفرقة على الإنترنت: «تلقينا بحزن شديد نبأ وفاة رفيقنا داستي هيل أثناء نومه في منزله في هيوستن (تكساس)»، وفق «فرانس برس».

وأضاف الموسيقيان: «سنفتقد حضورك الذي لا يتزعزع وروح الدعابة لديك» و«معنا جحافل من عشاق، زي زي توب، في العالم أجمع».

وأعلن عضوا الفرقة، الجمعة، أن داستي هيل مضطر «للتعريج على تكساس للعلاج من مشكلة في الفخذ»، على أن يحل محله موسيقي آخر خلال جولة الفرقة هذا الصيف. وكان مقررًا أن تحيي الفرقة حفلة مساء الأربعاء، في سيمبسونفيل بولاية كارولينا الجنوبية، لكن رسالة نُشرت على موقع بيع التذاكر أعلنت إلغاء الحفلة.

وانضم داستي هيل، صاحب اللحية الشقراء الطويلة كزميله في الفرقة المغني بيلي غيبونز، إلى «زي زي توب» منذ العام 1970 أي بعد عام على تأسيسها.

وخلال نصف قرن من الوجود وخمسة عشر ألبوما، أصبحت الفرقة التي تأسست في تكساس جزءًا من تاريخ موسيقى الروك والبلوز الأميركية.

واشتُهرت «زي زي توب» في السبعينيات، لا سيما مع أغنية «لا غرانج» التي عبرت شهرتها الزمن. لكنّ أكبر نجاح تجاري للفرقة يبقى ألبوم «إيليمينايتر» العام 1983، خصوصا مع أغنيتي «غيمي أول يور لوفين» و«شارب دريسد مان».

وانضمت الفرقة إلى متحف «روك أند رول هال أوف فايم» العام 2004.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيس سعيد: سرقة 13.5 مليار دينار تونسي من المال العام
عربى
بالصور.. هدوء بشوارع طرابلس في ثاني أيام حظر التجول
ليبيا
الكويت تسجل طقس شديد الحرارة وصل لـ50 درجة مئوية.. ورقم قياسي في مؤشر الأحمال ...
عربى
اختتام مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
حارس المنتخب الوطني يدخل مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا
رياضة محلية
تونس تترقب خارطة طريق المرحلة المقبلة بعد إجراءات قيس سعيّد
عربى
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد المصراتي ضد أبوسليم في الدوري الممتاز
رياضة محلية
سجن موظف بالاستخبارات الأميركية سرّب معلومات عن برنامج اغتيالات بطائرات مسيرة
دولى
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
ضبط 11 ألف قرص مخدر و2 كيلو حشيش في مداهمة أمنية بمنطقة الوحيشي
ليبيا
الوسط الرياضي الليبي يودع الصحفي بشير البوسيفي
رياضة محلية
وزارة الداخلية تعلن مقتل شخص بعد إلقائه قنبلة يدوية بنقطة تفتيش في صبراتة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وظائف متعددة لمقبس ولاعة السجائر عليك معرفتها